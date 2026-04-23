ΙΒΜ: Αύξηση 6% στα έσοδα α'τριμήνου

Η IBM ανακοίνωσε αύξηση 6% στα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2026 σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση άνω του 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης, πιθανώς λόγω της, όπως την χαρακτήρισαν οι αναλυτές, περιορισμένης ανάπτυξης στον τομέα του λογισμικού.

Η ζήτηση των επιχειρήσεων για γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AI) και υβριδικό cloud αυξάνεται ραγδαία καθώς οι επιχειρήσεις αυτοματοποιούν τις ροές των εργασιών τους, σημειώνει το investing.com.

Τα έσοδα της IBM για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στα 15,92 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι της εκτίμησης των αναλυτών για 15,61 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 8% στα έσοδα του τομέα λογισμικού σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και άνοδο 11% στα έσοδα από υποδομές.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 1,91 δολάρια, 0,10 δολάρια υψηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 1,81 δολάρια.

Το διοικητικό συμβούλιο της IBM ανακοίνωσε αύξηση του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος σε μετρητά στα 1,69 δολάρια ανά κοινή μετοχή, πληρωτέο στις 10 Ιουνίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της εταιρείας στις 8 Μαΐου 2026.





Πηγή: skai.gr

