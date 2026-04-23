Aegean: Στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα για το 2025

Τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή, χρήσης 2025, ανακοίνωσε η Aegean.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος είναι η Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.

Η ανακοίνωση της Aegean

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22ας Απριλίου 2026, το μέρισμα της χρήσης 2025 καθορίστηκε σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 294.592 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,9029500990 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,85780259409 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος για τη χρήση 2025 ορίζεται η Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 (μετά την λήξη της σειράς ρευστότητας επί του παραγώγου της μετοχής).

Δικαιούχοι Μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων - Record Date).

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος είναι η Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της EUROBANK S.A.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους στο οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω μέρισμα χρήσης 2025 της Εταιρείας έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2025 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: skai.gr

