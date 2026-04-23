Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, διεξήχθη το πάνελ με τίτλο «The Banking System and the New Generation of Unicorns», το οποίο συντόνισε ο Δημήτριος Στρατικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Domius Capital Advisors LLP.

Το πάνελ παρουσίασε τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα και τη σύνδεσή του με τις αναδυόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, δίνοντας το λόγο στους ηγέτες του κλάδου για μια βαθιά ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων και δυνατοτήτων.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε την κεντρική σημασία της τεχνολογίας για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα: «Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι πράγματι η ενασχόλησή μας με την τεχνολογία που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχει ένα οικοσύστημα στην Ελλάδα που καλλιεργεί αυτό το επίτευγμα. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να γίνει πρωταθλητής σε αυτόν τον τομέα της επιχείρησης. Δημιουργείται αξία για τη χώρα. Είμαστε πραγματικά τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε ένα οικοσύστημα, του οποίου οι τρεις εταιρείες εδώ είναι πολύ καλά παραδείγματα, αλλά είμαστε επίσης τυχεροί που υπάρχουν πολύ περισσότερα που έχουν δημιουργηθεί από την πολύ καλή τεχνολογική εκπαίδευση που έχουμε, την ικανότητα των ανθρώπων και των ατόμων να είναι εξωστρεφείς, την ικανότητα να μπορούν να δημιουργούν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και ανεβαίνοντας».

Ο Δημήτρης Τσικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Navarino, μίλησε για την πορεία της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1999 και εξελίχθηκε από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας. «Η Navarino ιδρύθηκε το 1999 και έχει εξελιχθεί από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας τα τελευταία 25-26 χρόνια. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με υλικό, συνδεσιμότητα, και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ώστε να μπορούμε να παρέχουμε συνδεσιμότητα στα πλοία των πελατών μας. Και σε αυτή την κατηγορία, συνεργαζόμαστε με όλα τα μεγάλα ονόματα του κλάδου, όπως η Starlink, η Amazon, SES, Intelsat, και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία είναι η πληροφορική. Έτσι, δημιουργήσαμε μια σειρά από υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στα πλοία για την πραγματική απομακρυσμένη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής τους επί του πλοίου. Και έχουμε δημιουργήσει επίσης έναν αριθμό άλλων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από ναυτιλιακές εταιρείες. Και η τρίτη κατηγορία, στην οποία μόλις πρόσφατα εισήλθαμε, έχει να κάνει με την τεχνολογία λειτουργιών, για παράδειγμα, κάμερες κλειστού κυκλώματος με τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη ατυχημάτων ή βελτιστοποίηση δρομολογίων για βελτιωμένη κατανάλωση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας. Αυτό που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο περίπου είναι η στρατηγική της εταιρείας να αναπτυχθεί όχι μόνο οργανικά, αλλά και μέσω εξαγορών».

Ο Δημήτρης Τσίγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Epignosis, ανέφερε το μακρύ ταξίδι της εταιρείας από το 2003 και τις τεχνολογίες μάθησης που προσφέρονται. «Παρέχουμε τεχνολογίες μάθησης για την επιχείρηση. Οπότε κάθε είδους εταιρεία που θέλει να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τους υπαλλήλους της και τους ανθρώπους γύρω της, μπορεί να είναι πελάτης μας. Κάποιες από τις εταιρείες, που μπορεί να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα τους σε καθημερινή βάση, όπως Facebook, Amazon, eBay, η Oracle, είναι πελάτες μας. Αλλά αυτό για το οποίο είμαστε ακόμα πιο περήφανοι είναι οι 12.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική που εμπιστεύονται το λογισμικό μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη μετάβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιστεύουμε ότι η δυναμική και οι τάσεις της αγοράς είναι πολύ ευνοϊκές. Ο εκδημοκρατισμός της επιχειρηματικότητας που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας θα οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αυτή είναι η προσωπική μου, εντελώς υποκειμενική άποψη. Θα υπάρξει πρόβλημα; Φυσικά θα υπάρξουν προβλήματα», τόνισε.

Ο Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Yodeck, μοιράστηκε την ιστορία της εταιρείας, η οποία γεννήθηκε από την οικονομική κρίση και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως: «Το 99% των εσόδων μας προέρχεται από το εξωτερικό, οπότε λιγότερο από το 1% στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν μέρος του DNA μας. Διότι, όπως είπαμε, ήμασταν παιδιά της οικονομικής κρίσης και η Ελλάδα ήταν κάπως νεκρή τότε. Εξετάσαμε, λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στις κύριες αγορές του εξωτερικού από την πρώτη μέρα. Η εταιρεία απασχολεί έως τώρα 170 άτομα, περίπου 160 εδρεύουν στην Ελλάδα, οπότε πολύ ελληνικό DNA. Επενδύσαμε πολλά στην ανάπτυξή μας, οπότε ουσιαστικά λειτουργούσαμε την εταιρεία σχεδόν στα όρια του μηδενικού κόστους. Τώρα, μέσω της λειτουργικής μόχλευσης που έχουμε, λόγω του μεγέθους μας, έχουμε θετικές ταμειακές ροές, και γι' αυτό διερευνούμε τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.