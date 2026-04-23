Η Nestle ξεπέρασε τις προβλέψεις για τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου και επιβεβαίωσε τις ετήσιες προοπτικές της την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αν και προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης του κόστους ενέργειας και μεταφορικών, καθώς και για την ανάγκη ανάκαμψης στη δύσκολη αγορά της Κίνας.

Η μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων στον κόσμο, η οποία μεταξύ άλλων παράγει τα καρυκεύματα Maggi, τον καφέ Nescafe και τις σοκολάτες KitKat, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει παρατηρήσει «πολύ μικρή επίδραση» στις παγκόσμιες δραστηριότητές της από τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο μήνες, αλλά έχει σημειώσει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σημειώνει το Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος Philipp Navratil δήλωσε ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί περισσότερους καταναλωτές να πηγαίνουν στα καταστήματα με τα πόδια αντί με το αυτοκίνητο και να τρώνε στο σπίτι αντί σε εστιατόρια, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας -γεγονός που ωφελεί τις πωλήσεις τροφίμων και σνακ της εταιρείας.

«Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, επειδή διαθέτουμε ένα πολύ καλό δίκτυο διανομής σε αυτές τις χώρες», δήλωσε ο Navratil.

«Το χαρτοφυλάκιό μας είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο για τους ανθρώπους που μένουν περισσότερο στο σπίτι –έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές».

Οι μετοχές της Nestle σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% την Πέμπτη, τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 16 Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας.

Οι οργανικές πωλήσεις της Nestlé κατά το πρώτο τρίμηνο, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και των εξαγορών, αυξήθηκαν κατά 3,5%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,4%, καθώς οι καταναλωτές αγόρασαν περισσότερες ποσότητες καφέ και τροφών για κατοικίδια. Οι αναδυόμενες αγορές σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 4,6%.

Πηγή: skai.gr

