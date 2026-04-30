Ισχυρά τα αποτελέσματα α' τριμήνου της Meta

Η Meta παρουσίασε ισχυρή απόδοση το πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας σημαντικά τις προσδοκίες για τα κέρδη, με κέρδη ανά μετοχή 10,44 δολάρια έναντι των προβλεπόμενων 6,65 δολαρίων, σημειώνοντας θετική απόκλιση 56,99%.

Τα έσοδα ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, φτάνοντας τα 56,3 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι πρόβλεψης 55,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το investing.com.

Τα στελέχη της Meta υπογράμμισαν τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα, με τον διευθύνοντα Σύμβουλο Μαρκ Ζάκεμπεργκ να δηλώνει: «Η δέσμευσή μας στην καινοτομία και τη λειτουργική αριστεία μας επέτρεψε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα αυτό το τρίμηνο».

Η Οικονομική Διευθύντρια Susan Li πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στρατηγικά στην τεχνητή νοημοσύνη και στις υποδομές, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξής μας».

Πηγή: skai.gr

