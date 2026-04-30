Η Alphabet ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα τριμηνιαία έσοδα την Τετάρτη, καθώς οι δαπάνες των επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τη μονάδα cloud της εταιρείας στο καλύτερο τρίμηνο ανάπτυξης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο άνω του 6% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, σύμφωνα με το Reuters.

Τα συνολικά έσοδα της μητρικής εταιρείας της Google αυξήθηκαν κατά 22% στα 109,9 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, πάνω από την εκτίμηση των 107,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Τα έσοδα του Google Cloud αυξήθηκαν κατά 63% στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, πολύ πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση 50,1%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ο καλύτερος από τότε που η εταιρεία άρχισε να αναλύει τα έσοδα του τομέα το 2020.

«Οι επιχειρηματικές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν γίνει για πρώτη φορά ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για το cloud», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.





Πηγή: skai.gr

