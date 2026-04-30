Η Microsoft ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών με κέρδη ανά μετοχή 4,27 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων για 4,05 δολάρια.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 82,9 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τα προβλεπόμενα 81,29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το investing.com.

Η Microsoft παρουσίασε ισχυρή απόδοση το 3ο τρίμηνο του 2026, με σημαντική συμβολή από τις δραστηριότητές της στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία πέτυχε αύξηση 18% στα έσοδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις σειρές προϊόντων της.

Πηγή: skai.gr

