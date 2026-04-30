Αύξηση κερδών και πωλήσεων για την Amazon

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη σημαντική αύξηση των κερδών και των καθαρών πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.
Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις του τμήματος cloud αυξήθηκαν κατά 28% κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, σημειώνοντας την ταχύτερη αύξηση των τελευταίων 15 τριμήνων, σημειώνει το Associated Press.
Tα κέρδη ανήλθαν σε 30,3 δισ. δολάρια, ή 2,78 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Τα κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,59 δολάρια ανά μετοχή.
Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε 181,5 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, σε σύγκριση με 155,7 δισεκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.