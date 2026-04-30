Αύξηση κερδών και πωλήσεων για την Amazon

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη σημαντική αύξηση των κερδών και των καθαρών πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις του τμήματος cloud αυξήθηκαν κατά 28% κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, σημειώνοντας την ταχύτερη αύξηση των τελευταίων 15 τριμήνων, σημειώνει το Associated Press.

Tα κέρδη ανήλθαν σε 30,3 δισ. δολάρια, ή 2,78 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Τα κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,59 δολάρια ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε 181,5 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, σε σύγκριση με 155,7 δισεκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

