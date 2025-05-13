Στην απόλυση του 3% των εργαζομένων της προχωράει η Microsoft όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Πρόκειται για προσωπικό που προέρχεται από όλα τα επίπεδα και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

«Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις οργανωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για να τοποθετήσουμε την εταιρεία στην καλύτερη δυνατή θέση για επιτυχία σε μια δυναμική αγορά», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft σε δήλωσή του στο CNBC.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μια αισιόδοξη τριμηνιαία πρόβλεψη στα τέλη Απριλίου.

Η Microsoft απασχολούσε 228.000 υπαλλήλους παγκοσμίως στα τέλη Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι η κίνηση αυτή θα επηρεάσει χιλιάδες υπαλλήλους.

Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων στον οποίο αναμένεται να προβεί η εταιρεία. Το 2023 είχε προχωρήσει στην κατάργηση 10.000 θέσεων εργασίας. Τον Ιανουάριο η εταιρεία ανακοίνωσε έναν μικρό γύρο απολύσεων που σχετίζονταν με την απόδοση. Ωστόσο, αυτές οι νέες περικοπές θέσεων εργασίας δεν σχετίζονται με την απόδοση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ένας στόχος είναι η μείωση των επιπέδων διαχείρισης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, δήλωσε στους αναλυτές ότι η εταιρεία θα προχωρούσε σε αλλαγές στην εκτέλεση των πωλήσεων που οδήγησαν σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη των εσόδων της από το Azure cloud, η οποία δεν συνδεόταν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τη Δευτέρα, οι μετοχές της Microsoft σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στα 449,26 δολάρια, την υψηλότερη τιμή μέχρι στιγμής φέτος.

Πηγή: skai.gr

