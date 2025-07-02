Την εξαγορά της Color Wow ανακοίνωσε η L’Oréal

Συμφωνία για την εξαγορά της Color Wow, εταιρίας επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης μαλλιών ανακοίνωσε ότι υπέγραψε η L’Oréal.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Color Wow ιδρύθηκε το 2013 από την Gail Federici και εδρεύει στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μάρκα προσφέρει μια μοναδική σειρά προϊόντων, που έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές ανάμεσα σε επαγγελματίες του κλάδου, media και καταναλωτές. Με περισσότερa από 130 βραβεία ομορφιάς, η Color Wow παρέχει πρωτοποριακές λύσεις για τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μαλλιά – όπως ο έλεγχος του φριζαρίσματος και η ενίσχυση πυκνότητας και όγκου ενώ μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων της μάρκας ξεχωρίζουν το XL Bombshell Volumizer και το Dream Coat.

Επιπλέον, η Color Wow αποτελεί ένα καταξιωμένο brand στην αγορά περιποίησης μαλλιών στις ΗΠΑ και γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, χάρη και στη δυναμική παρουσία της στο διαδίκτυο και τη στήριξη της ενεργούς online κοινότητάς της. Παραμένοντας πιστή στις αρχές του επαγγελματικού styling, η μάρκα έχει πλέον παρουσία σε πολλά κανάλια, με διανομή σε κομμωτήρια, επιλεγμένα σημεία πώλησης και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών προϊόντων της L’Oréal, προσθέτοντας μια μάρκα με αποδεδειγμένη επιτυχία και ισχυρές προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Color Wow στην οικογένεια της L’Oréal», δήλωσε ο Omar Hajeri, Πρόεδρος του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Oréal. «Ως ένα premium brand περιποίησης μαλλιών, με υψηλή αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε προσιτό επίπεδο τιμής, η εξαγορά αυτή θα μας ενισχύσει ακόμη περισσότερο στον τομέα της περιποίησης και του styling. Πιστεύοντας ακράδαντα στη δυναμική της, στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Color Wow σε ένα ισχυρό brand σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Η ένταξη στη L’Oréal αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλη την ομάδα της Color Wow», ανέφερε η Gail Federici, Founder & CEO της Color Wow. «Το να γίνουμε μέρος της κορυφαίας εταιρείας ομορφιάς στον κόσμο δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για τη συνέχιση της επιτυχίας μας και θα απογειώσει την καινοτομία μας».

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη των συνήθων διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

