Συνάντηση Μητσοτάκη με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Microsoft

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Chief Commercial Officer της Microsoft, Judson Althoff, και ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της πορείας των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, με έμφαση στην κατασκευή συγκροτήματος τριών data centers στην Αττική, και του προγράμματος για την πιστοποιημένη επιμόρφωση 100.000 πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες.

Επισημάνθηκε η ιδιαίτερα καλή ευρύτερη συνεργασία μεταξύ της Microsoft και της κυβέρνησης και συζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσής της.

