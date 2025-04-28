IBM: Επένδυση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ

Σε επένδυση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ σχεδιάζει να προχωρήσει η International Business Machines Corporation (IBM), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας, «κατά τα επόμενα πέντε χρόνια για να τροφοδοτήσει την οικονομία και να επιταχύνει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της πληροφορικής».

«Η τεχνολογία δεν χτίζει απλώς το μέλλον – αλλά το καθορίζει», δήλωσε ο Arvind Krishna, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της IBM. «Έχουμε επικεντρωθεί στις θέσεις εργασίας και την παραγωγή στην Αμερική από την ίδρυσή μας πριν από 114 χρόνια, και με αυτή τη δέσμευση επένδυσης διασφαλίζουμε ότι η IBM παραμένει το επίκεντρο των πιο προηγμένων δυνατοτήτων υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο».

Σχετικά με την IBM

Η IBM ιδρύθηκε το 1911 ως Computing-Tabulating-Recording Company και μετονομάστηκε το 1924, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι καινοτομίες της «έδωσαν ώθηση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ, στο Πρόγραμμα Apollo που ''πήγε'' τον άνθρωπο στο φεγγάρι και στις επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο».

Η εταιρεία κατασκευάζει υπολογιστές υψηλής απόδοσης mainframe στο Poughkeepsie της Νέας Υόρκης, «που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τεχνολογίας της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομίας. Πάνω από το 70% των συναλλαγών ολόκληρου του κόσμου πραγματοποιούνται μέσω των κεντρικών υπολογιστών της IBM που κατασκευάζονται εδώ στην Αμερική».

Η IBM λέει ότι «θα συνεχίσει να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να συναρμολογεί κβαντικούς υπολογιστές στην Αμερική».

Οικονομικά αποτελέσματα της IBM

Την περασμένη εβδομάδα, η IBM δημοσίευσε τα αποτελέσματα κερδών πρώτου τριμήνου του 2025, τα οποία απαριθμούσαν έσοδα 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της IBM έχουν σημειώσει κέρδη 12% μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του δείκτη S&P 500, ο οποίος έχει υποχωρήσει σχεδόν 9%.

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα για το β' τρίμηνο μεταξύ 16,40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 16,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που κυμαινόταν στα 16,33 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Παραμένουμε ανοδικοί στις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης για την τεχνολογία και την παγκόσμια οικονομία. Ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό, με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, διατηρούμε τις προσδοκίες μας για αύξηση εσόδων και ελεύθερες ταμειακές ροές για ολόκληρο το έτος», ανέφερε ο Krishna.

