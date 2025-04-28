Βασικός πυλώνας της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, με τις 500 μεγαλύτερες να παράγουν έσοδα 8,8 τρισ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με στοιχεία του 2023, και να απασχολούν περισσότερους από 25 εκατ. εργαζόμενους σε 44 χώρες.

Συγκεκριμένα, αν τα συνολικά έσοδα αυτών των επιχειρήσεων συγκρίνονταν με το ΑΕΠ μίας χώρας, θα αποτελούσαν την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αυτά, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, παρουσιάζονται στη φετινή έκδοση του Global 500 Family Business Index 2025 της EY και του Πανεπιστημίου St. Gallen. Πρόκειται για έναν δείκτη, ο οποίος δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια και καταγράφει τις 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως με βάση τα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, η Ευρώπη φιλοξενεί σχεδόν τις μισές από αυτές τις επιχειρήσεις (47%), η Βόρεια Αμερική το 29% και η Ασία το 18%. Αυτή η ευρωπαϊκή δυναμική είναι εμφανής και στην Ελλάδα, με μία οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο πετρελαίου και αερίου να βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των 500 μεγαλύτερων οικογενειακών επιχειρήσεων διεθνώς.

Στην κορυφή της λίστας, μία ιαπωνική εταιρεία συνεχίζει την πορεία της εδώ και πάνω από 400 χρόνια, ενώ δύο ευρωπαϊκές μετρούν περισσότερα από 300 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας.

Από άποψη κλάδων, το λιανεμπόριο προηγείται με το 20% των εταιρειών, ακολουθούμενο από τον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων (19%), την προηγμένη βιομηχανία (15%) και τον κλάδο κινητικότητας/μεταφορών (9%).

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις του σημερινού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικό μοχλό ανάπτυξης και στρατηγικής κεφαλαίου για αυτές τις επιχειρήσεις.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες αποδεικνύουν ότι ξέρουν να κινούνται έγκαιρα και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες: Σε ποσοστό 47% έχουν προχωρήσει σε μία ή περισσότερες συναλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 34% των συμφωνιών που δημοσιοποιήθηκαν αφορούσε συναλλαγές άνω των 250 εκατ. δολαρίων.

Το μυστικό πίσω από τη διαχρονική επιτυχία τους βρίσκεται σε τρία στοιχεία: Αναζήτηση μακροπρόθεσμης αξίας, ευελιξία και σταθερή προσήλωση στην καινοτομία. Γι' αυτό, άλλωστε, το 34% των εταιρειών του δείκτη έχουν ιστορία άνω του ενός αιώνα, ενώ το 85% μετρούν περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα του δείκτη, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επικεφαλής Υπηρεσιών Organization, Change & People και Επικεφαλής Τομέα EY Private της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο μάς δείχνουν ότι ανθεκτικότητα δεν σημαίνει απλώς επιβίωση σε αβέβαιες συνθήκες, αλλά ικανότητα να σχεδιάζεις το μέλλον με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και στρατηγικής ευελιξίας. Το εντυπωσιακό με αυτούς τους οργανισμούς δεν είναι μόνο οι οικονομικοί τους δείκτες, αλλά η ικανότητά τους να βλέπουν ευκαιρίες. Επενδύουν σε αυτές, αξιοποιούν πολυδιάστατες πηγές κεφαλαίου και δεν φοβούνται να κινηθούν μεθοδικά ακόμη και σε περιόδους χαμηλής ανάπτυξης. Το "οικογενειακό" τους DNA δεν τις περιορίζει, αντιθέτως, τους δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται μακροπρόθεσμα, να ενεργούν με συνέπεια και να παραμένουν ευέλικτες μπροστά στις προκλήσεις. Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητα, αυτές οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν πως η διάρκεια και η επιτυχία δεν είναι ζήτημα μεγέθους ή συγκυρίας, αλλά στρατηγικής ωριμότητας και σταθερής επένδυσης στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

