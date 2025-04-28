Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην KPMG Clara, την παγκόσμια πλατφόρμα έξυπνου ελέγχου, σύμφωνα με ανακοίνωση KPMG International και το παγκόσμιο δίκτυο μελών της, που παρέχουν υπηρεσίες ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές.

Η εφαρμογή λύσεων ΤΝ στην KPMG Clara αποσκοπεί στην ενίσχυση περισσότερων από 95.000 ελεγκτών παγκοσμίως, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ελέγχου και την παροχή βαθύτερων πληροφοριών προς τους πελάτες, ενώ ενισχύει την παραγωγικότητα.

«Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας στην ΤΝ, με όλο και πιο εξελιγμένες λύσεις στην KPMG Clara, δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγκτές των εταιρειών-μελών της KPMG να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στους κινδύνους και να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες ελέγχου», δήλωσε ο Scott Flynn, Global Head of Audit , KPMG International και Vice Chair ,Audit, KPMG στις ΗΠΑ. «Καθώς οι εταιρείες-μέλη επιταχύνουν την υιοθέτηση αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας και ενεργοποιούν νέες δυνατότητες, διατηρούμε υψηλό επίπεδο επαγγελματικής σκεπτικιστικής στάσης και ενισχύουμε τις δεξιότητες των επαγγελματιών μας, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές».

Ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά «Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, όλοι οι ελεγκτές στη KPMG αποκτούν εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής με απώτερο σκοπό την αύξηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΤΝ αποκτά ευρεία εφαρμογή στον έλεγχο από όλο το ελεγκτικό προσωπικό και προσδοκούμε ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ποιότητα του ελεγκτικού έργου και το ελεγκτικό επάγγελμα γίνεται ελκυστικότερο στις νεότερες γενιές».

Οι λύσεις ΤΝ που παρουσιάζονται υποστηρίζουν την τυποποίηση και αυτοματοποίηση διαφόρων πτυχών της διαδικασίας ελέγχου, περιλαμβάνοντας και ουσιαστικές διαδικασίες όπως επαλήθευση εξόδων, αναζήτηση μη καταχωρημένων υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων.

Οι αναβαθμίσεις αυτές συνοδεύονται από την κυκλοφορία της μηχανής Financial Report Analyzer (FRA), μιας λύσης ΤΝ που υποστηρίζει τη συμπλήρωση υποχρεωτικών checklists γνωστοποιήσεων από τους ελεγκτές, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην προσπάθεια για ένα έλεγχο βασισμένο σε ΤΝ και ανθρώπινη κρίση.

Επιπλέον λύσεις ΤΝ θα αναπτυχθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες και θα ενσωματωθούν σε διαδικασίες ελέγχου εσωτερικών ελέγχων, ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και άλλους τομείς.

Οι λύσεις ΤΝ της παρούσας φάσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να:

Αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες: όπως η ανάλυση δεδομένων και η επισκόπηση εγγράφων.

Υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων: παρέχοντας πληροφορίες και εισηγήσεις βασισμένες στην ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου.

Εστιάζουν σε τομείς υψηλού κινδύνου: απελευθερώνοντας χρόνο για τους ελεγκτές να ασχοληθούν με πιο κρίσιμα ζητήματα και ειδικούς κινδύνους του κλάδου.

Η ΤΝ στην υπηρεσία της ποιότητας του ελέγχου

Η KPMG παραμένει δεσμευμένη στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση ΤΝ για την ανάληψη απαιτητικών σε δεδομένα εργασιών, διατηρώντας πάντα τον ελεγκτή στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων – διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ακρίβεια και την απαραίτητη επαγγελματική κρίση.

«Η ΤΝ και η δημιουργική ΤΝ (GenAI) μεταμορφώνουν τον χώρο της χρηματοοικονομικής αναφοράς και παράλληλα προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες επαναπροσδιορισμού της παροχής ποιοτικών ελέγχων από τις εταιρείες-μέλη της KPMG», δήλωσε ο Sebastian Stöckle, Global Head of Audit Innovation & AI, KPMG International και Audit CTO, KPMG στην Γερμανία.

«Είναι κρίσιμο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ΤΝ, όχι μόνο για να ενισχύσουμε την ποιότητα του ελέγχου, αλλά και για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους νέους κινδύνους που προκύπτουν καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την ΤΝ στις διαδικασίες αναφοράς τους.»

Η Ολιστική Δέσμευση της KPMG στην Παράδοση Λύσεων ΤΝ

Η διαλειτουργική δέσμευση της KPMG στην αξιοποίηση της TN βασίζεται σε μια συνεργατική προσέγγιση, που ενσωματώνει τη διαφορετική εξειδίκευση ομάδων από διάφορους τομείς, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προάγουν ουσιαστικούς επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς για τους πελάτες μας.

Επιπλέον, το KPMG Digital Gateway Gen AI αποτελεί μια cloud-based πλατφόρμα σχεδιασμένη για τον εκσυγχρονισμό των παγκόσμιων φορολογικών λειτουργιών. Αυτή η κορυφαία ψηφιακή λύση επιτρέπει στους φορολογικούς επαγγελματίες να απλοποιούν την ενσωμάτωση δεδομένων, να αξιοποιούν καινοτόμους ψηφιακούς βοηθούς ΤΝ και να συνεργάζονται απρόσκοπτα σε διεθνές επίπεδο — με πρόσβαση από κάθε γωνιά του κόσμου. Δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών και απλοποίησης σύνθετων φορολογικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κανονιστικής συμμόρφωσης, της μείωσης κινδύνου, της διαχείρισης φορολογικών διαφορών και της διεκπεραίωσης συναλλαγών — απελευθερώνοντας τον χρόνο της φορολογικής ομάδας ώστε να επικεντρώνεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG, η πλατφόρμα KPMG Velocity — ένα εργαλείο μετασχηματισμού με δυνατότητες ΤΝ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους — θα χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της KPMG για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μετασχηματιστικών έργων πελατών, με ταχύτερο και εξυπνότερο τρόπο. Είτε πρόκειται για ανάπτυξη, συγχώνευση ή εκσυγχρονισμό, οι οργανισμοί θα έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες γνώσεις, καθοδήγηση και προ-διαμορφωμένα εργαλεία για να οικοδομήσουν ένα αξιόπιστο ψηφιακό θεμέλιο.

Όλες αυτές οι πλατφόρμες, όπως και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια της KPMG για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αναβαθμισμένης εμπειρίας πελάτη, μέσα από το πλαίσιο Trusted AI, το οποίο αποτελεί τη βάση κάθε μας ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα για την KPMG και το πλαίσιο Trusted AI στο www.kpmg.com/trusted-ai



