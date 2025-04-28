Χρονιά σημαντικών εξελίξεων και δυναμικής πορείας αποτέλεσε το 2024 για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, η οποία συνεχίζει με σταθερά βήματα να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συμφωνία ένταξής της στον Όμιλο Reale – έναν ισχυρό διεθνή όμιλο με παρουσία σε Ιταλία, Ισπανία, Χιλή και Ελλάδα, του οποίου η μητρική εταιρεία, Società Reale Mutua di Assicurazioni, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης στην Ιταλία.

Στο πεδίο των επιδόσεων, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κινήθηκε αναπτυξιακά, με αύξηση της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 3,2%, φτάνοντας τα €94,6 εκατ. έναντι €91,7 εκατ. το 2023.

Στις ασφαλίσεις οχημάτων, όπου η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει σημαντικό μερίδιο πανελλαδικά, σημειώθηκε αύξηση 0,9%, ενώ η παραγωγή στους εκτός οχημάτων κλάδους κατέγραψε διψήφια άνοδο (11%), με αιχμή τις ασφαλίσεις περιουσίας (19%), υγείας (60%) και σκαφών (13%), όπου η εταιρεία έχει πλέον εδραιωθεί μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου.

Η ισχυρή εμπορική επίδοση συνοδεύτηκε από σημαντική κερδοφορία και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας:

Τα Κέρδη προ φόρων, με βάση το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 17, ανήλθαν σε €9,9 εκατ. από €7,2 εκατ. το 2023.

Τα Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε €11,2 εκατ. έναντι €11,4 εκατ. το 2023, διαμορφώνοντας τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στα €107,5 εκατ., έναντι €96,3 εκατ., κατά την προηγούμενη χρήση.

Ανάλογη θετική πορεία καταγράφηκε και στον τομέα των επενδύσεων, με το Σύνολο Επενδυτικών και Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων να φτάνει τα €235,8 εκατ. έναντι €211,2 εκατ. το 2023, ενώ τα Έσοδα από Επενδύσεις ανήλθαν σε €3,5 εκατ. από €3,3 εκατ.

Εντυπωσιακή επίδοση κατέγραψε και ο Δείκτης Φερεγγυότητας, που διαμορφώθηκε σε 230,5%, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, από 204,2% το 2023 – ένα ξεκάθαρο τεκμήριο της οικονομικής ευρωστίας και της αξιοπιστίας της εταιρείας.

Με σταθερή προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέβαλε το 2024 αποζημιώσεις ύψους άνω των €38 εκατ., επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη συνέπειά της απέναντι στις δεσμεύσεις της, αλλά και την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με την οποία ανταποκρίνεται στην αποστολή της: να βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της, όταν τη χρειάζονται περισσότερο.

Η ανάπτυξη και στήριξη του δικτύου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της παραμένει στρατηγικός πυλώνας της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Το 2024, η εταιρεία κατέβαλε άνω των €21,5 εκατ. σε προμήθειες στους συνεργάτες της, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τους 2.000.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε, φθάνοντας τα 224 άτομα από 212, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων – τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών – παρέμεινε στο επίκεντρο. Πάνω από 2.600 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά, ενισχύοντας το επίπεδο εξειδίκευσης και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και δικτύου της εταιρείας.

«Το 2024 σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας πορεία, με θετικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, και τη στρατηγική ένταξή μας στον Όμιλο Reale να αποτελεί σημείο-σταθμό. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, αξιοποιούμε τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου, ενισχύουμε την καινοτομία και την τεχνολογική μας υποδομή και επενδύουμε στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το κοινό επιχειρησιακό πλάνο δίνει έμφαση στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δικτύου μας και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε κοντά στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις πραγματικές τους ανάγκες», δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης.

