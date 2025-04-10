Η Zara αποκάλυψε το νέο της κατάστημα στο εμβληματικό κτίριο Μινιόν - Δείτε εικόνες

Η Zara παρουσίασε το νέο της κατάστημα, το οποίο στεγάζεται σ' ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της Αθήνας — το ιστορικό Μινιόν, στην καρδιά της πόλης. Το κατάστημα καταλαμβάνει 2.130 τ.μ. εμπορικής επιφάνειας σε τέσσερα επίπεδα και προσφέρει μια πλούσια ποικιλία ενδυμάτων για γυναίκες, άνδρες και παιδιά.

Το νέο αυτό κατάστημα αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση του μοντέλου καταστημάτων της Zara: ένα εμπορικό concept βασισμένο σε μεγάλα flagship καταστήματα, με ανανεωμένη εικόνα και νέους χώρους παρουσίασης προϊόντων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία αγορών. Παράλληλα, οι χώροι τύπου boutique, με ξεχωριστό σχεδιασμό και ειδικά επιλεγμένη επίπλωση, αναδεικνύουν τις συλλογές της εταιρείας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σύνδεση ανάμεσα στον επισκέπτη και το προϊόν.

Η εσωτερική διαμόρφωση του Zara Minion έχει σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία μιας ζεστής, οικείας ατμόσφαιρας, οδηγώντας τον επισκέπτη μέσα από προσεκτικά επιμελημένους χώρους που αποπνέουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Επιλεγμένα αντικείμενα αντίκας και διακοσμητικά στοιχεία, ενσωματώνονται αρμονικά με παλαιωμένο ξύλο και σύγχρονες επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμορφώνοντας έναν χώρο όπου η διαχρονική κομψότητα συναντά τη μοντέρνα φινέτσα.

Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο, οι επισκέπτες θα βρουν τις γυναικείες συλλογές, συνοδευόμενες από μια επιλεγμένη γκάμα υποδημάτων και αξεσουάρ, τα οποία παρουσιάζονται σε έναν αποκλειστικό χώρο Shoes & Bags. Στο υπόγειο στεγάζεται η παιδική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει και ένα ξύλινο σπιτάκι παιχνιδιού, ειδικά σχεδιασμένο για τους μικρότερους επισκέπτες. Ο δεύτερος όροφος είναι αφιερωμένος στην ανδρική μόδα, μέσα σε ένα κομψό και εκλεπτυσμένο περιβάλλον, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους που φιλοξενούν επιλεγμένες σειρές της εταιρείας, όπως η Zara Origins και η Zara Athleticz, η συλλογή αθλητικής ένδυσης. Τέλος, ο τρίτος και τέταρτος όροφος του κτιρίου θα στεγάσουν τα νέα γραφεία της Zara για την ελληνική αγορά.

