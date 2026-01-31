Επένδυση-μαμούθ στην OpenAI ανακοίνωσε ο κολοσσός των τσιπ, Nvidia

Θα προχωρήσουμε σε μια τεράστια επένδυση στην OpenAI, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Nvidia προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη επένδυση «θα είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε κάνει ποτέ».

Κληθείς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει δημοσίευμα της WSJ σύμφωνα με το οποίο η επένδυση θα φτάνει τα 100 δισ. δολάρια, απάντησε: «Όχι, τίποτα τέτοιο».

H Wall Street Journal επανήλθε με νεότερο αποκλειστικό ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο της Nvidia για επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, προκειμένου να βελτιώσει τα πιο πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έχει παγώσει, καθώς στελέχη του κολοσσού των μικροτσίπ εξέφρασαν αμφιβολίες για τη συμφωνία.

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τη μεγαλεπήβολη συμφωνία τον περασμένο Σεπτέμβριο στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Ανακοίνωσαν τότε ένα μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου η Nvidia θα κατασκεύαζε τουλάχιστον 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος για την OpenAI, ενώ η κατασκευάστρια τσιπ συμφώνησε επίσης να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια για να βοηθήσει την OpenAI να καλύψει το κόστος. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OpenAI θα μίσθωνε τα τσιπ από τη Nvidia.

Την περίοδο εκείνη, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT ανέμενε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρώνονταν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδίων. Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει πέρα από τα αρχικά στάδια, όπως ανέφεραν ορισμένες από τις ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.