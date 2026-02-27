Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι: Κινδυνεύουν 4.000 θέσεις εργασίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η DB Systel, θυγατρική των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για τον τομέα IT, προχωρά στην κατάργηση 4.000 θέσεων εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι δύο στους τρεις εργαζόμενους ενδέχεται να χάσουν τις θέσεις τους.

Υπό κατάργηση χιλιάδες θέσεις εργασίας στην DB Systel, θυγατρική εταιρεία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για τον κλάδο ΙΤ. Έντονες διαμαρτυρίες των συνδικάτων.«Διαλυμένη Systel = Διαλυμένοι Σιδηρόδρομοι» γράφουν τα πλακάτ διαμαρτυρίας του συνδικάτου EVG των εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bahn, DB) έξω από τον κεντρικό σταθμό της Φρανκφούρτης. Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2025 η DB είχε ανακοινώσει την κατάργηση 1.900 θέσεων πλήρους απασχόλησης στην DB Systel μέχρι τα τέλη του 2029. Τώρα οι περικοπές διευρύνονται και αφορούν 4.000 θέσεις εργασίας, όπως δηλώνει εκπρόσωπος του EVG στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης (ARD).



Αυτό σημαίνει ότι δύο στους τρεις εργαζόμενους στην DB Systel μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 7.200 άτομα, εκ των οποίων 4.900 στη Φρανκφούρτη, 1.600 στο Βερολίνο και 650 στην Ερφούρτη. Σημειωτέον ότι στα μέσα Φεβρουαρίου η DB είχε ανακοινώσει την κατάργηση 6.000 θέσεων εργασίας και στη θυγατρική της εταιρεία DB Cargo, που θεωρείται χρόνια ελλειμματική.

Νέα προβλήματα ασφάλειας;Η DB Systel είναι η θυγατρική επιχείρηση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για τον κλάδο της Πληροφορικής. Μεταξύ άλλων δημιουργεί και συντηρεί τα απαραίτητα συστήματα ηλεκτρονικής κράτησης (online booking), αλλά και τα ψηφιακά προγράμματα των δρομολογίων, μέσω των οποίων ενημερώνονται οι μηχανοδηγοί για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις των τρένων. Παράλληλα, η DB Systel είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των δικτύων.«Κάποια στιγμή τα τρένα θα ακινητοποιηθούν» προειδοποιεί ο Μπούρκχαρντ Νόμπε, μέλος του συνδικάτου EVG, για να συμπληρώσει ότι «αυτή τη στιγμή μπορεί οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι να έχουν πολλά προβλήματα, αλλά ο κλάδος ΙΤ σίγουρα δεν είναι ένα από αυτά...».Επιπλέον ο Νόμπε, μιλώντας στη Γερμανική Τηλεόραση, υπενθυμίζει την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση DDoS («επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας») που έπληξε τους Σιδηροδρόμους την περασμένη εβδομάδα και τονίζει ότι «χωρίς ισχυρή ομάδα Κυβερνοασφάλειας εντός της DB Systel, οι ζημιές δεν θα είχαν ακόμη αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να αναθέτουμε την ασφάλεια των δικτύων σε ερασιτέχνες…»,«Πιο κοντά στον πελάτη»Ο ίδιος ο Νόμπε υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες για πιθανή κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας έσκασαν ως «κεραυνός εν αιθρία» και μάλιστα σε μία συγκυρία, κατά την οποία οι ιθύνοντες διαβεβαίωναν πως η ψηφιοποίηση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.Η διοίκηση των Σιδηροδρόμων το βλέπει διαφορετικά. «Κατά βάση θέλουμε μία εταιρεία πιο μικρή, πιο γρήγορη και πιο κοντά στον πελάτη, και αυτό ισχύει και για την DB Systel» δηλώνει εκπρόσωπος των Σιδηροδρόμων στην ARD.Πηγές: ARD, dpa

