Η Nova γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Δασών παρουσιάζοντας την Ομαδική Εικαστική Έκθεση «Για ένα Δάσος»

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Δασών 2025, την οποία εορτάζουμε σήμερα, παρουσιάζοντας την έκθεση τέχνης «Για ένα Δάσος», με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών και την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ίριδας Κρητικού. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας της Nova.

Την εκδήλωση εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου, τίμησαν με την παρουσία τους ο Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ και ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η Nova έχει επικεντρώσει τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητάς της στην περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά από μεγάλες καταστροφές και την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση της τεχνολογίας. Σημαντικά έργα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν, εντός 2024, η αναδάσωση της Ι.Μ. Πεντέλης και μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου. Παράλληλα, η Nova προχωρά με τη πρωτοβουλία και ανάπτυξη του έργου ICT "Smart Forest Rhodes", ενός έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα παραδοθεί στο νησί της Ρόδου το καλοκαίρι του 2025.

Στην έκθεση «Για ένα Δάσος», συμμετέχουν με ζωγραφικά και γλυπτά έργα τους, οι εικαστικοί: Κάτια Βαρβάκη, Κική Βουλγαρέλη, Μάρκος Γεωργιλάκης, Μαρία Διακοδημητρίου, Χριστίνα Δουζένη, Αλεξάνδρα Ισακίδη, Κατερίνα Καλιτσουνάκη, Τάσος Λιακόπουλος, Λυδία Μαργαρώνη, Μηνάς Μαυρικάκης, Μάνος Μπατζόλης και Χριστίνα Παρασκευοπούλου.

Μέσω της εικαστικής αυτής πρωτοβουλίας, η Nova επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της βιωσιμότητας μέσω της πολιτιστικής έκφρασης, εξερευνώντας τη δυναμική αλληλεπίδραση τέχνης και φύσης και ενθαρρύνοντας τις δράσεις που ευαισθητοποιούν ως προς τη συλλογική ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε μια συγκυρία όπου αφενός γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, αφετέρου την επίτευξη του στόχου για γρήγορο και ποιοτικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων. Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης είναι ένας σύγχρονος θεσμός κοινωνικής ευθύνης, εφαρμόζεται από το 2021, και παρέχει ήδη τα πρώτα του αποτελέσματα. Η Nova υπήρξε ένας πολύτιμος εταίρος σε έργα αποκατάστασης όπως στη Δαδιά στον Έβρο, στη Ρόδο και στην Ιερά Μονή Πεντέλης, με ουσιαστικά και άμεσα αποτελέσματα. Ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί, ενισχύοντας την προσπάθεια για ανθεκτικότερα δάση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με τη Nova δεν περιορίστηκε μόνο σε έργα αποκατάστασης, αλλά αποτέλεσε και έμπνευση για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, που αναδεικνύει το ζωντανό δάσος ως σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης. Όταν ενώνονται οι δυνάμεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το αποτέλεσμα είναι βέβαιο και αγγίζει τα όρια της απόλυτης επιτυχίας».

Η Ίρις Κρητικού, επιμελήτρια της έκθεσης, σημειώνει: «Η έκθεση ‘Για ένα Δάσος’ είναι μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δράση που συνδέει τα έργα σημαντικών εικαστικών με την περιβαλλοντική συνείδηση. Τα έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, συνθέτουν ένα συναρπαστικό αφήγημα για τη σχέση μας με τη φύση, μετατρέποντας την τέχνη σε τρόπο ενσυναίσθησης και κατανόησης, σε οργανική προτροπή για σκέψη και δράση. Κάθε έργο, μέσω των υλικών και των της εικονοποιίας του, αφηγείται μια ιστορία και καλεί στην επείγουσα ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Με ενθουσιασμό χαιρετίζω την απόφαση της Nova να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία, προωθώντας το διάλογο γύρω από τη βιωσιμότητα».

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, σχολίασε: «Η Nova ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής της, συνδυάζοντας την καινοτομία με την κοινωνική ευθύνη. Η έκθεση ‘Για ένα Δάσος’ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τού πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ενισχύουμε τη σύνδεσή μας με το περιβάλλον, ενώ εμπνέουμε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 18 Μαΐου 2025, στα κεντρικά γραφεία της Nova, Λεωφόρος Αθηνών 106. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τα παιδιά των εργαζομένων. Θα είναι επισκέψιμη για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 28 Μαρτίου: 16:00 – 19:00

Παρασκευή 4 Απριλίου: 16:00 – 19:00

Σάββατο 5 Απριλίου: 10:00 – 13:00

Παρασκευή 25 Απριλίου: 16:00 – 19:00

Παρασκευή 9 Μαΐου: 16:00 – 19:00

Παρασκευή 16 Μαΐου: 16:00 – 19:00

Κυριακή 18 Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων): 10:00 – 13:00



