Ετήσια έσοδα υψηλότερα των προσδοκιών κατέγραψε το 2024 η Xiaomi Corporation, που είδε τα τριμηνιαία έσοδά της στο 4ο τρίμηνο να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των RMB100 δισ. (γουάν).

Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα του έτους αυξήθηκαν κατά 35% (έτος-προς-έτος) φτάνοντας τα RMB365,9 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,3% (έτος-προς-έτος), φτάνοντας τα RMB27,2 δισ.

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2024, τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα RMB109 δισ., αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 48,8% (έτος-προς-έτος), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 69,4%, φτάνοντας τα RMB8,3 δισ. και ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Το 2024, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας μπήκαν σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης, ωθούμενες από τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα που έφερε το έξυπνο οικοσύστημα «Human x Car x Home». Η συνέργεια αυτή οδήγησε σε εξαιρετική ανάπτυξη στις κατηγορίες των smartphones, EVs, και των μεγάλων έξυπνων οικιακών συσκευών (smart large home appliances).

Τα έσοδα στην κατηγορία των smartphones αυξήθηκαν κατά 21,8%, φτάνοντας τα RMB191,8 δισ., ενώ τα έσοδα στα EV και σε άλλες πρωτοβουλίες έφτασαν τα RMB32,8 δισ., ξεπερνώντας κατά πολύ μία σειρά από στόχους που είχαν τεθεί. Τα έσοδα από το ΙοΤ και τα προϊόντα lifestyle αυξήθηκαν κατά 30%, φτάνοντας τα RMB104,1 δισ., με τις αποστολές στα air-condition, τα ψυγεία και τα πλυντήρια να σημειώνουν ρεκόρ.

Το 2025, η Xiaomi έκανε μια σημαντική «επέλαση» στην ultra-premium αγορά, με την παρουσίαση του Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi SU7 Ultra, και του Mijia Central Air Conditioner Pro. Την ημέρα που το Xiaomi 15 Ultra (3 Μαρτίου), έκανε το ντεμπούτο του στην Κίνα, οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με την περσινή περίοδο του προηγούμενου μοντέλου. Οι κλειδωμένες παραγγελίες για το Xiaomi SU7 Ultra έχουν ήδη ξεπεράσει τις 10.000, πετυχαίνοντας νωρίτερα τον ετήσιο στόχο του. Αμφότερα τα προϊόντα έχουν σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις, επιδεικνύοντας ισχυρή δυναμική ανάπτυξης.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της Xiaomi αυξήθηκαν κατά 15% (έτος-προς-έτος)

Το 2024, τα έσοδα της Xiaomi στα smartphone έφτασαν τα RMB191,8 δισ., αριθμός που αντιστοιχεί σε 21,8% αύξηση (έτος-προς-έτος). Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones της εταιρείας έφτασαν τα 168,5 εκατομμύρια τεμάχια, αύξηση κατά 15,7%, καθιστώντας τα τον μεγαλύτερο παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου. Σύμφωνα με την Canalys, το 2024, οι αποστολές smartphones της Xiaomi ήταν μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκοσμίως για 18 συνεχόμενα τρίμηνα, με μερίδιο αγοράς 13,8%.

Εντός του 4ου τριμήνου του 2024, το μερίδιο αγοράς σε αποστολές smartphones στην Κίνα αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (έτος-προς-έτος), φτάνοντας το 15,8% και σημειώνοντας 4 συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία αυξήθηκε το μερίδιο της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Xiaomi πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στη στρατηγική της για premiumization, με το μερίδιο αγοράς στο premium segment να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τρίτων, το μερίδιο αγοράς της Xiaomi στην κατηγορία των RMB3,000, έφτασε το 23,3%, το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των RMB4,000 με RMB5,000 έφτασε το 24,3%, φτάνοντας την κορυφή, ενώ το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία RMB5,000 με RMB6,000 αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (έτος-προς-έτος), φτάνοντας το 9,7%.

Το έξυπνο οικοσύστημα «Human x Car x Home» σε πλήρη δράση με την Xiaomi EV να οδηγεί το premiumization σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων

Το πρώτο EV της εταιρείας, το Xiaomi SU7 Series, έκανε το ντεμπούτο του το 2024, παραδίδοντας 136.854 οχήματα εντός εννέα μηνών. Τα έσοδα από τα Smart EV και τις νέες πρωτοβουλίες αυξήθηκαν κατά RMB32,8 δισ. εντός του 2024, με το 4ο τρίμηνο του 2024 να φτάνουν τα RMB16,7 δισ. Οι αποστολές του Xiaomi SU7 Series αυξήθηκαν εντός του 4ου τριμήνου του 2024, φτάνοντας τα 69.697 οχήματα και ξεπερνώντας αρκετά νωρίτερα το συνολικό στόχο αποστολών.

To Xiaomi SU7 Series παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση, κυρίως από γυναίκες και από χρήστες της Apple, αναδιαμορφώνοντας τη βάση χρηστών της Xiaomi και ενισχύοντας την εικόνα της ως premium μάρκας.

Το 2025, τα Xiaomi EV έκαναν επέλαση στην αγορά των ultra-premium οχημάτων, με την κυκλοφορία, στις 27 Φεβρουαρίου, του Xiaomi SU7 Ultra. Το μοντέλο αυτό έχει στόχο να θέσει νέα πρότυπα στην premium κατηγορία με την πρωταρχική ζήτηση να παραμένει ισχυρή, καθώς οι προ-παραγγελίες ξεπερνούν τα 19.000 οχήματα και οι κλειδωμένες παραγγελίες ξεπερνούν τα 10.000 οχήματα εντός των πρώτων 3 ημερών από τη διάθεση του, πετυχαίνοντας έτσι τον ετήσιο στόχο νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η Xiaomi έχει βάλει στόχο εντός του 2025 να φτάσει τις 350.000 αποστολές, ενώ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, άνοιξε 200 κέντρα πωλήσεων EV σε 58 πόλεις της Κίνας.

Η Xiaomi εισήλθε επίσημα και στην αγορά των ultra-premium μεγάλων έξυπνων οικιακών συσκευών. Το 2025, ξεκίνησε η διάθεση του Mijia Central Air Conditioner Pro, ενός κορυφαίου προϊόντος κλιματισμού που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει τα πρότυπα του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Xiaomi για μια στρατηγική υψηλής ποιότητας στον τομέα των οικιακών συσκευών.

Ο κλάδος ΙοΤ για πρώτη φορά ξεπέρασε τα RMB100 δισ. με τις αποστολές air-condition, ψυγείων και πλυντηρίων να σημειώνουν ρεκόρ

Η κατηγορία προϊόντων ΙοΤ και lifestyle σημείωσε ένα νέο ορόσημο εντός του 2024, αποφέροντας πάνω από RMB100 δισ. σε έσοδα για πρώτη φορά. Τα έσοδα από τα ΙοΤ και lifestyle προϊόντα έφτασαν τα RMB104,1 δισ., αριθμός που αντιστοιχεί σε 30% αύξηση (έτος-προς-έτος), με το περιθώριο μικτών κερδών να φτάνει το 20,3%, αριθμοί ρεκόρ και στις δύο περιπτώσεις.

Οι έξυπνες μεγάλες οικιακές συσκευές διατήρησαν μια ισχυρή πορεία ανάπτυξης, με τα έσοδα του 2024 να αυξάνονται κατά 56,4% (έτος-προς-έτος). Οι αποστολές air-condition, ψυγείων και πλυντηρίων σημείωσαν ρεκόρ, με τις αποστολές air-condition να αυξάνονται κατά 50% (έτος-προς-έτος), ξεπερνώντας τα 6,8 εκατομμύρια τεμάχια. Οι αποστολές των ψυγείων αυξήθηκαν πάνω από 30% (έτος-προς-έτος), φτάνοντας τα 2,7 εκατομμύρια τεμάχια και οι αποστολές πλυντηρίων αυξήθηκαν πάνω από 45% (έτος-προς-έτος), ξεπερνώντας τα 1,9 εκατομμύρια τεμάχια.

Το 2024, τα tablets της Xiaomi συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία. Σύμφωνα με την Canalys, οι παγκόσμιες αποστολές tablets αυξήθηκαν κατά 73,1%, διατηρώντας τη 5η θέση παγκοσμίως και τη 3η θέση στην Κίνα. Τα wearable bands της Xiaomi κατατάσσονται στη 2η θέση τόσο παγκοσμίως όσο και την Κίνα, με τις αποστολές TWS earbuds να είναι στη 1η θέση στην Κίνα.

Οι υπηρεσίες Internet διατηρούν υψηλά περιθώρια μικτού κέρδους

Οι υπηρεσίες internet της Xiaomi διατήρησαν τη σταθερή ανάπτυξη τους με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 13,3%, φτάνοντας τα RMB34,1 δισ. και σημειώνοντας ρεκόρ. Τα περιθώρια μικτών κερδών έφτασαν το 76,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες (έτος-προς-έτος).

Ο αριθμός χρηστών συνεχίζει και μεγαλώνει. Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών internet της Xiaomi, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Κίνα σημείωσαν ρεκόρ. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της Εταιρείας παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια για πρώτη φορά, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9,5% (έτος-προς-έτος). Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες στην Κίνα έφτασαν τα 172,9 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 11,1% (έτος-προς-έτος).

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει το έξυπνο οικοσύστημα της Xiaomi, με συνεχή αύξηση των επενδύσεων σε R&D

Οι καινοτομίες της Xiaomi στο premiumization υποστηρίζονται από τις ισχυρές δυνατότητες της εταιρείας στο R&D. Εντός του 2024, τα κονδύλια που δαπανήθηκαν στο R&D της Xiaomi αυξήθηκαν κατά 25,9% (έτος-προς-έτος), φτάνοντας τα RMB24,1 δισ., ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο R&D έφτασε τους 21,190.

Στο τέλος του 2024 η Xiaomi είχε καταχωρήσει πάνω από 42.000 πατέντες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1.000 σε τεχνολογίες EV.

H AI είναι μια από τις θεμελιώδεις τεχνολογίες στις οποίες έχει επενδύσει η Xiaomi σε βάθος χρόνου. Τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία παρουσίασε το Xiaomi HyperOS 2, το οποίο διαθέτει τις 3 βασικές τεχνολογίες HyperCore, HyperConnect και HyperAI, παρέχοντας μια φρέσκια και προηγμένη εμπειρία στην έξυπνη συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών και λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ενσωματώνει την ΑΙ στο Xiaomi HyperOS 2, φέρνοντας έτσι την τεχνολογία της ΑΙ στα EV, τα smartphone και τις έξυπνες οικιακές συσκευές και ενδυναμώνοντας συνεπώς τη στρατηγική «Human × Car × Home». Έτσι, τροφοδοτείται ένα νέο κύμα μεγάλης ανάπτυξης στις τρεις μεγάλες αγορές οικοσυστημάτων: smartphone, EV και έξυπνες μεγάλες οικιακές συσκευές.

