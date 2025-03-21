Συνάντηση με την ομάδα διοίκησης της Endeavor Integrated Solutions, που αποτελείται από τους Γιώργο Κοκκάλα, Νίκο Κωστόπουλο και Νίκο Κασιμάτη, είχε, στις 12 Μαρτίου, στα νέα γραφεία της εταιρείας, στην Παλλήνη, ο Γερμανός πρέσβης Andreas Kindl.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, τον Γερμανό πρέσβη συνόδευσε ο Ακόλουθος Άμυνας της πρεσβείας συνταγματάρχης Janus Kaschta.

Σκοπός της επίσκεψης του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ήταν να ενημερωθεί για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Άμυνας με στόχο την προώθηση των υψηλού προφίλ προϊόντων των γερμανικών εταιρειών και ειδικότερα τη νέα πρόταση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Endeavor Integrated Solutions, προστίθεται στην ανακοίνωση, συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εκπροσωπώντας γνωστούς και καταξιωμένους γερμανικούς ομίλους, όπως οι Diehl Defence, Eurospike και Ramsys.

Οι δύο τελευταίες εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση από τους Tom Loske και Claudio Evangelisti, αναφέρεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της ανάγκης για αναβάθμιση της αεράμυνας της χώρας μας μέσω της δημιουργίας αντιαεροπορικού και αντι-drone θόλου, που θα προστατεύει το σύνολο της επικράτειας με συστήματα που θα δημιουργούν "ομπρέλα" εναντίων όλων των σύγχρονων απειλών, η Endeavor έχει ήδη προτείνει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας λύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν την από αέρος κάλυψη. Επίσης, έχει προτείνει και την εγκατάσταση των δραστικότερων δυνατών παράκτιων πυροβολαρχιών προς υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων μας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την τελευταία 3ετία, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, έχουν παρουσιαστεί κοστολογημένες προτάσεις πρόσκτησης πυροβολαρχιών αεράμυνας μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς με πλήρη φόρτο πυραύλων IRIS-T μέσω της διακρατικής συμφωνίας στα πλαίσια του ESSI (European Sky ShieldInitiative).

Στόχος των προτάσεων που περιείχαν και στοιχεία κόστους πρόσκτησης παράκτιων πυροβολαρχιών για την πλήρη κάλυψη των θαλάσσιων συνόρων, ήταν η βαθμιδωτή χρήση επάλληλων χώρων άμυνας για hardκαι soft kill καλύπτοντας όλες τις απειλές από επίπεδα drone (class I και II) όπως αυτά των βαλλιστικών πυραύλων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των προταθέντων συστημάτων αεράμυνας, επισημαίνει η ανακοίνωση, είναι ότι περιλαμβάνουν κατευθυνόμενα βλήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς, αυτοκινούμενους εκτοξευτές που δύνανται να χρησιμοποιήσουν κατευθυνόμενα βλήματα διαφορετικών επιδόσεων, με το μικρότερο χρόνο διασποράς και ανασύνταξης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 3D και 4D radar τελευταίας τεχνολογίας, δυνατότητες διασύνδεσης με τα υφιστάμενα ελληνικά αντιαεροπορικά συστήματα νατοϊκής προέλευσης και ομοιοτυπία με αντιαεροπορικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με δυνατότητα άμεσου δανεισμού των συστημάτων σε κατάσταση ανάγκης.

Τα συγκεκριμένα συστήματα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, συμπαράγονται ήδη στη χώρα μας με υψηλή εθνική προστιθέμενη αξία, αποτελούν προϊόντα Ευρωπαϊκής Νατοϊκής παραγωγής και τεχνολογίας, έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο κατά τη χρήση τους στις πρόσφατες συρράξεις στο Ουκρανικό μέτωπο και μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια πανευρωπαϊκής συμφωνίας και διακρατικών συνεννοήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικούς χρόνους παράδοσης και συγκριτικά χαμηλές τιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.