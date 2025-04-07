Τα πολυκαταστήματα attica, μέλος της IDEAL Holdings, γιορτάζουν φέτος 20 χρόνια ηγετικής παρουσίας, συνεχούς εξέλιξης, καινοτομίας και συμβολής στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς επώνυμων και πολυτελών προϊόντων μόδας και ομορφιάς σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα.

Ξεκινώντας το 2005 από το εμβληματικό City Link, ένα κτίριο ορόσημο στο κέντρο της Αθήνας, και μέσα από μια μοναδικά επιτυχημένη πορεία, τα attica έχουν πλέον εδραιωθεί ως κορυφαίος προορισμός αγοραστικής εμπειρίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα στην ελληνική αγορά λιανικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παράλληλα και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους, τα attica πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη του κλάδου εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου (premium retail) στην Ελλάδα, συστήνοντας στο καταναλωτικό κοινό μια νέα φιλοσοφία αγορών με την εισαγωγή των πιο σύγχρονων διεθνών τάσεων, όπως είναι το experiential retail, εμπλουτίζοντας τις προϊοντικές επιλογές και αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σήμερα τα attica, με μια μακροχρόνια και ισχυρή επενδυτική στρατηγική, μια διοικητική ομάδα με διεθνή εμπειρία, διαρκείς υψηλές επιδόσεις, εξειδικευμένες υπηρεσίες και συνεργασίες με περισσότερα από 1.000 brands, υποδέχονται κάθε χρόνο περισσότερους από 6 εκατ. επισκέπτες στα 4 πολυκαταστήματα και τα 7 καταστήματα που διαθέτουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ το online κανάλι αγορών (e-shop) προσελκύει περισσότερους από 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων, ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος των πολυκαταστημάτων attica, δήλωσε ότι: «Τα attica είναι κάτι περισσότερο από ένα πολυκατάστημα. Είναι μία σύγχρονη φιλοσοφία αγορών, ένας προορισμός που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους πελάτες μας που αναζητούν κορυφαία προϊόντα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μοναδική ατμόσφαιρα. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχημένη πορεία και την εξέλιξή μας. Έχουμε σχεδιάσει μοναδικές εορταστικές δράσεις κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς με σκοπό να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους εδώ και 20 χρόνια».

Τα attica διαμορφώνουν την αγορά του premium retail στην Ελλάδα

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως εδώ και 20 χρόνια, τα attica αποτελούν σημείο αναφοράς και διαμορφώνουν την αγοραστική συμπεριφορά στους κλάδους μόδας και ομορφιάς, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα.

Επενδύοντας στο experiential retail, τα attica προσφέρουν κορυφαία premium αλλά και niche brands σε καταστήματα υψηλής αισθητικής μαζί με βέλτιστες πρακτικές σε υπηρεσίες omnichannel και με άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η δυναμική είσοδος των attica στο ηλεκτρονικό εμπόριο ήδη από το 2017 συμβάλλει και στην ανάπτυξη του online retail στην Ελλάδα καθώς το attica e-shop κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής και περισσότερους από 45.000 κωδικούς μόδας και ομορφιάς που συνεχώς ενισχύονται.

Παράλληλα, τα attica, με παρουσία σε στρατηγικά σημεία, αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Μόνο το 2024, οι πωλήσεις προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free) στο σύνολο των πολυκαταστημάτων attica αυξήθηκαν κατά 24%.

Ισχυρές επιδόσεις

Με περισσότερους από 2.200 εργαζομένους (καταστήματα attica και shops-in-a-shop), τα attica αποτελούν σημαντικό εργοδότη που επενδύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την εκπαίδευση και ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων των εργαζομένων στην ελληνική αγορά λιανικής.

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής των attica βρίσκεται το Elevation Project, ένα από τα πιο φιλόδοξα, εκτεταμένα και μακροχρόνια επενδυτικά πλάνα στην ελληνική αγορά λιανικής, συνολικού ύψους άνω των €40 εκατ. που ξεκίνησε το 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2027. Ήδη η πρώτη φάση με επενδύσεις €31,5 εκατ. έχει ολοκληρωθεί ενώ για το 2025 και την επόμενη τριετία σχεδιάζονται επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή νέων brands, υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ανάπτυξης των πολυκαταστημάτων attica. Συγκεκριμένα, το 2024 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε κατά 15% στα €27,4 εκατ. με τις λιανικές πωλήσεις να διαμορφώνονται σε €247 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9% έναντι του 2023. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη είχαν σημαντικές επενδύσεις όπως η ανακαίνιση του Golden Hall, η επέκταση του CityLink, η ενίσχυση του e-shop με νέα brands μόδας, καθώς και η αύξηση των πωλήσεων προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free) κατά 24%.

