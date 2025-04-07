Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Mylan, που ειδικεύεται στα γενόσημα φάρμακα, αποδέχτηκε να πληρώσει έως και 335 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην κρίση των οπιοειδών, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από το 1999 μέχρι σήμερα.

«Η Mylan έριξε στο εμπόριο δολίως φάρμακα που βασίζονταν στα οπιοειδή, παρουσιάζοντάς τα ως ασφαλή, μολονότι (οι διευθυντές της) γνώριζαν ότι θα γινόταν υπερβολική χρήση τους και ότι θα πωλούνταν παράνομα» ανέφερε η Λετίσια Τζέιμς, η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η εταιρεία, η οποία συγχωνεύτηκε το 2020 με την Upjohn –θυγατρική του κολοσσού Pfizer που ειδικεύεται σε φάρμακα χωρίς πατέντα– και μετονομάστηκε σε Viatris, έκλεισε συμφωνία με τους γενικούς εισαγγελείς 15 Πολιτειών. Φέρεται ότι από το 2005 παρασκεύαζε και διέθετε πολλά οπιοειδή φάρμακα, όπως γενόσημα διαδερμικά έμπλαστρα που περιείχαν φεντανύλη, οξυκωδόνη, υδροκωδόνη και βουπρενοφρίνη.

«Η εταιρεία τροφοδότησε την κρίση των οπιοειδών προωθώντας τα κατευθείαν στους γιατρούς, κάτι που οδήγησε σε επικίνδυνη υπερσυνταγογράφηση και πώλησή τους στη μαύρη αγορά», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Με βάση τη συμφωνία η εταιρεία θα καταβάλει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 335 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος εννέα ετών.

Μέχρι σήμερα, η εισαγγελέας έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 3 δισεκ. δολάρια από εταιρείες που συνδέθηκαν με αυτήν την κρίση και ιδίως από φαρμακοβιομηχανίες, όπως η Purdue, που θεωρείται ότι την πυροδότησε. Στο στόχαστρο όμως μπήκαν και διανομείς φαρμάκων (CVS, Walgreens, Walmart), μια θυγατρική της γαλλικής διαφημιστικής εταιρείας Publicis, ακόμη και το δικηγορικό γραφείο McKinsey.

Σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Πρόληψης και Καταπολέμησης Ασθενειών (CDC), περίπου 727.000 άνθρωποι πέθαναν στις ΗΠΑ από το 1999 μέχρι το 2022 λόγω υπερβολικής δόσης που συνδέθηκε με τη χορήγηση οπιοειδών, είτε συνταγογραφημένων, είτε αγορασμένων παράνομα.

Για πρώτη φορά από το 2018, ο αριθμός των θανάτων από οπιοειδή (κυρίως φεντανύλη) μειώθηκε ελαφρά το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

