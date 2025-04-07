Η πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμα στην Ελλάδα από τον Όμιλο Motor Oil και την εταιρεία του Coral Marine, αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια μείωσης των ρύπων και της προώθησης της πράσινης μετάβασης στον ναυτιλιακό κλάδο.

Η εν λόγω παράδοση, που πραγματοποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery στο Λιμάνι του Λαυρίου, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του μίγματος πετρελαίου με βιοκαύσιμο στην ελληνική αγορά και η χρήση του μειώνει τις εκπομπές CO2 που παράγονται από το πλοίο κατά περίπου 21%.

Το μίγμα καυσίμων αποτελείται από ορυκτό πετρέλαιο που παράγεται στο διυλιστήριο της Motor Oil και βιοκαύσιμο που παράγεται, επίσης, στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο της εταιρείας του Ομίλου, Verd, από την επεξεργασία χρησιμοποιημένων τηγανελαίων που συγκεντρώθηκαν από την ελληνική αγορά.

Η χρήση βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το βιοκαύσιμο αυτό μειώνει τις εκπομπές CO₂ και προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας την υποβάθμιση του εδάφους και των υδάτων από τα απόβλητα τηγανελαίων.

Το μίγμα καυσίμου που παραδόθηκε πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του ISO 8217:2024, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα και την απόδοση στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ναυτιλίας για τη μείωση των εκπομπών, όπως καθορίζεται από τη στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ενώ παράλληλα ενισχύει τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.

