Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας λιανικής πώλησης μόδας Shein, Ντόναλντ Τανγκ, είπε στους επενδυτές, με επιστολή του, τη Δευτέρα ότι «η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή» παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίζουν την αφορολόγητη μεταχείριση των πακέτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας από την Κίνα.

Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη διάταξη αφορολόγητου "de minimis" για εισαγωγές από την Κίνα αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων προκάλεσε ανησυχίες για το επιχειρηματικό της μοντέλο, με ορισμένους αναλυτές να λένε ότι η Shein και η αντίπαλη Temu θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές.

Η επιστολή, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, φαινόταν να έχει ως στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η Shein, γνωστή για φορέματα $10 και αθλητικά παπούτσια $15, θα διατηρήσει το πλεονέκτημά της σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον για ένδυση με έκπτωση στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά τους.

«Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η ανάπτυξή μας παραμένει ισχυρή, καθοδηγούμενη από την ικανότητά μας να προσφέρουμε μια ποικιλία προϊόντων μόδας και lifestyle σε σταθερά προσιτές τιμές», έγραψε ο Tang.

Η Shein επενδύει στη «βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης», καθώς και σε καλύτερα logistics «για να εξασφαλίσει ταχύτερες, πιο αξιόπιστες παραδόσεις», ανέφερε στην επιστολή.

Η επιστολή δεν παρείχε στοιχεία ανάπτυξης ή οικονομικές πληροφορίες.

Οι επενδυτές της Shein περιλαμβάνουν τις Sequoia Capital, General Atlantic, Declaration Partners, Brookfield και Claure Group, σύμφωνα με το PitchBook.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος, ότι η Shein πρόκειται να μειώσει την αποτίμησή της στη δημόσια εγγραφή της στο Λονδίνο σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τέλος του de minimis, ενός κανόνα που επέτρεπε στους Αμερικανούς αγοραστές να αποφύγουν να πληρώσουν τελωνεία στις περισσότερες αγορές της Shein, ήταν ευρέως αναμενόμενο. Αλλά το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ έδωσε μόλις τρεις ημέρες ειδοποίηση για την προσαρμογή των πολύπλοκων διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού, προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραγγελίες των πελατών καθώς συσσωρεύτηκαν πακέτα στα αεροδρόμια.

Ο Τραμπ κατέληξε να επαναφέρει προσωρινά τη διάταξη αφορολόγητων ειδών και έβαλε το Υπουργείο Εμπορίου υπεύθυνο να βρει πώς να κάνει το σχέδιο εφαρμόσιμο.

Στην επιστολή του, ο Τανγκ είπε ότι υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση de minimis, μια στάση που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2023.

«Έχω υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό μια μεταρρύθμιση de minimis που δίνει προτεραιότητα στους Αμερικανούς καταναλωτές – επειδή στη SHEIN, η εστίασή μας είναι στους πελάτες και όχι στην τελωνειακή πολιτική», έγραψε.

