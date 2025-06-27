Την πρόθεσή της να εξετάσει την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοίνωσε η Eurobank, θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Ελληνικής Τράπεζας -της μεγαλύτερης ξένης επένδυσης που έχει υλοποιηθεί στην Κύπρο- και εν όψει της παύσης διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο ΧΑΚ, η Eurobank εξετάζει την παράλληλη εισαγωγή των δικών της μετοχών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στην κυπριακή οικονομία και τη στήριξή της στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής κεφαλαιαγοράς.

Η τελική απόφαση τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων και εφόσον ληφθεί, αναμένεται να ακολουθήσει, μετά την εισαγωγή των μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Eurobank Holdings, η οποία προσδιορίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της Eurobank για την εδραίωση της περιφερειακής της παρουσίας, την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή οικονομία και τη στήριξη της διασύνδεσης των αγορών Ελλάδας και Κύπρου σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης γεωοικονομικής σύγκλισης.

