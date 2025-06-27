Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε βασικούς εμπορικούς εταίρους, θα μπορούσαν να κοστίσουν στη Nike περίπου 1 δισ. δολάρια φέτος, σημειώνει το BBC.

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν επίσης ότι ο κολοσσός των αθλητικών ειδών θα μειώσει την εξάρτησή του από την παραγωγή προϊόντων στην Κίνα για να περιορίσει τον αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ.

Αυξήσεις τιμών

Τον περασμένο μήνα, η Nike ανέφερε ότι θα αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα αθλητικά παπούτσια και ρούχα στις ΗΠΑ από τις αρχές Ιουνίου, λίγο μετά την προειδοποίηση της ανταγωνίστριας Adidas για την αύξηση του κόστους των προϊόντων της λόγω των δασμών.

Οι μετοχές της Nike σημείωσαν άλμα άνω του 10% στις διευρυμένες συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε μικρότερη πτώση στα έσοδα του πρώτου τριμήνου από ό,τι ανέμεναν πολλοί αναλυτές.

Τα κέρδη της εταιρείας για τους τρεις τελευταίους μήνες ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις, παρά το γεγονός ότι ήταν τα χειρότερα τριμηνιαία στοιχεία της για περισσότερα από τρία χρόνια.

Η Nike ανακοίνωσε έσοδα τέταρτου τριμήνου ύψους 11,1 δισ. δολαρίων - τα χαμηλότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Ο οικονομικός διευθυντής Matthew Friend δήλωσε ότι η Nike θα μεταφέρει μέρος της παραγωγής από την Κίνα - η οποία επλήγη με τις μεγαλύτερες αυξήσεις- σε άλλες χώρες, ως απάντηση στους δασμούς Τραμπ.

Η Κίνα κατασκευάζει σήμερα το 16% των υποδημάτων Nike που καταλήγουν στις ΗΠΑ. Ο Friend δήλωσε ότι το ποσοστό αυτό θα μειωθεί σε «υψηλό μονοψήφιο ποσοστό» μέχρι το τέλος Μαΐου 2026.

Πηγή: skai.gr

