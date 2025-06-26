Από αύριο Παρασκευή και για ένα μήνα (έως τις 25 Ιουλίου) θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της πρότασης ανταλλαγής των μετοχών της METLEN προκειμένου να προχωρήσει η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, ελήφθησαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις χρηματιστηριακές αρχές της Αγγλίας και της Ελλάδας (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση αφορά την ανταλλαγή μιας μετοχής της METLEN με μία μετοχή της METLEN plc, εταιρείας που έχει συσταθεί υπό το αγγλικό δίκαιο. Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, την οποία έχουν ήδη αποδεχθεί οι βασικοί μέτοχοι της METLEN (Ε. Μυτιληναίος, Fairfax) θα ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο LSE αναμένεται στις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση υποβάλλοντας σχετική δήλωση αποδοχής στον διαμεσολαβητή μέσω του οποίου κατέχουν τις μετοχές της εταιρείας.

Το πληροφοριακό - ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας πρότασης θα διατίθεται από αύριο στις ιστοσελίδες της εταιρείας, του Χρηματιστηρίου, των συμβούλων (τράπεζες Εθνική και Πειραιώς) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.