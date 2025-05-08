Σημαντική αύξηση κερδοφορίας και οργανικών εσόδων κατέγραψε το α' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η Eurobank, με τη διοίκηση της τράπεζας να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα επιτύχει το πλάνο για το 2025.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν σε €638 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 34 μονάδες βάσης το 12-μηνο σε 2,53%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,8% έναντι του α΄ τριμήνου 2024 και ανήλθαν σε €169 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 67 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14,2% σε €807 εκατ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2024 σε €827 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,0% στην Ελλάδα και 33,0% σε επίπεδο Ομίλου ή 5,6% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας στα €304 εκατ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,7% και 36,8% αντίστοιχα το α΄ τρίμηνο 2025.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,2% σε €503 εκατ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν έναντι του α΄ τριμήνου 2024 κατά 0,6% σε €523 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν έναντι του α΄ τριμήνου 2024 κατά 7,5% σε €76 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 59 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,8% σε €426 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €348 εκατ. και ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 9,0%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,4% έναντι του α΄ τριμήνου 2024 σε €314 εκατ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,09 και 16,2% αντίστοιχα το α΄ τρίμηνο 2025.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 27,2% σε €184 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2025 και να συνεισφέρουν κατά 52,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο (EurobankCyprus + Ελληνική Τράπεζα) κατά 31,3% έναντι του α΄ τριμήνου 2024 σε €121 εκατ. και στη Βουλγαρία κατά 14,0% την ίδια περίοδο σε €55 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε σε 2,9% και η κάλυψη των NPE από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 89,1% το α΄ τρίμηνο 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9%6 και 15,5%6 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €2,39 το α΄ τρίμηνο 2025 από €2,14 ένα χρόνο πριν.

Τo σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €100,4 δισ., εκ των οποίων €57,8 δισ. στην Ελλάδα, €27,3 δισ. στην Κύπρο (€18,4 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €12,1 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,2 δισ. το α΄ τρίμηνο 2025, εκ των οποίων €0,8 δισ. στην Ελλάδα και €0,4 δισ. στο εξωτερικό.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €53,1 δισ., εκ των οποίων €35,2 δισ. στην Ελλάδα, €8,8 δισ. στην Κύπρο (€5,9 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €8,2 δισ. στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €31,8 δισ., τα στεγαστικά σε €12,5 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,6 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €1,5 δισ. το α΄ τρίμηνο 2025, εκ των οποίων €1,3 δισ. στην Ελλάδα και €0,2 δισ. στο εξωτερικό.

Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €77,1 δισ., εκ των οποίων €42,0 δισ. στην Ελλάδα, €23,2 δισ. στην Κύπρο (€15,9 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €9,0 δισ. στη Βουλγαρία.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 182,8% το α΄ τρίμηνο 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €8,1 δισ. στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €13,2 δισ.

Φωκίων Καραβίας: Εφικτός ο στόχος για απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων περίπου 15%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι αγορές χαρακτηριστήκαν από αυξημένη μεταβλητότητα. Η αντιπαράθεση των δασμών θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε έναν εμπορικό πόλεμο, επηρεάζοντας το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο λόγω του μικρού μεγέθους εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ και της σταθερής ροής επενδύσεων από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, ενδέχεται να επηρεασθούν δευτερογενώς από τις επιπτώσεις στην ευρωζώνη. Ωστόσο, στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, υπάρχει μετατόπιση από μια συντηρητική δημοσιονομική προσέγγιση προς εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας.

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, οι επιδόσεις της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικές το α΄ τρίμηνο και σύμφωνες με το επιχειρηματικό μας πλάνο. Η αύξηση των χορηγήσεων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 10% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται και οι δραστηριότητες στο εξωτερικό συνεισέφεραν πάνω από το μισό των συνολικών κερδών, αναδεικνύοντας την ισχύ του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Χωρίς να υποτιμούμε τους κινδύνους από το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η επίδοση του πρώτου τριμήνου μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε το πλάνο μας για το 2025. Τα επιτόκια θα είναι μεν κατά μέσο όρο χαμηλότερα από τις εκτίμηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, αλλά η αύξηση των δανείων αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις προσδοκίες για το έτος. Καταλήγοντας, επιβεβαιώνουμε τον στόχο μας για απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% για το έτος».

Δείτε την έκθεση αποτελεσμάτων α' τριμήνου της Eurobank εδώ.

Πηγή: skai.gr

