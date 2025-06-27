Aυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο οι πωλήσεις της Toyota, σημειώνοντας ρεκόρ για τον μήνα, καθώς η ισχυρή ζήτηση σε αγορές όπως οι ΗΠΑ διατηρήθηκε σταθερή παρά τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία την Παρασκευή.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση σε 898.721 οχήματα τον Μάιο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στη Βόρεια Αμερική, την Κίνα και την Ιαπωνία, ανέφερε η εταιρεία. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11%, σημειώνει το Reuters.

Υποχώρησε η παραγωγή

Ωστόσο, η παγκόσμια παραγωγή οχημάτων της Toyota υποχώρησε κατά 0,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο, η πρώτη πτώση σε πέντε μήνες.

Τα στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων περιλαμβάνουν επίσης την πολυτελή μάρκα της Toyota, Lexus.

Πηγή: skai.gr

