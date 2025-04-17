Ενημέρωση Επιτροπής Ανταγωνισμού για εξαγορά Εθνικής Ασφαλιστικής από Πειραιώς

Σε δημόσια ανακοίνωση προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικά, σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρονται τα εξής παρακάτω:

Γνωστοποίηση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. επί της εταιρείας Ethniki Holdings S.à.r.l. και, εντεύθεν, της εταιρείας με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Δημόσια ανακοίνωση συγκέντρωσης επιχειρήσεων

(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

1. Στις 04.04.2025 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η σκοπούμενη απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Τράπεζα Πειραιώς») επί της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας με την επωνυμία «Ethniki Holdings S.à r.l.» και, εντεύθεν, της εταιρείας με την επωνυμία «Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών, η ΕΘΝΙΚΗ» (η «Εθνική Ασφαλιστική»).

2. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.

3. Η Εθνική Ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στην Ελλάδα.

4. Η σκοπούμενη συναλλαγή αφορά τον ευρύτερο ελληνικό κλάδο ασφαλίσεων.

