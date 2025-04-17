Νέο δικαστικό πλήγμα κατά της Google: «Δημιούργησε παράνομη μονοπωλιακή δύναμη»

Η Google δημιούργησε παράνομη «μονοπωλιακή δύναμη» με τη διαφημιστική της επιχείρηση στο διαδίκτυο, αποφάνθηκε ομοσπονδιακός δικαστής στη Βιρτζίνια, συντασσόμενη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση-ορόσημο κατά του τεχνολογικού γίγαντα που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τα βασικά οικονομικά της λειτουργίας ενός σύγχρονου ιστότοπου, σύμφωνα με το CNN.

Η απόφαση ότι η Google παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σηματοδοτεί τη δεύτερη σημαντική δικαστική νίκη της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της Google τους τελευταίους μήνες, εν μέσω ισχυρισμών ότι η εταιρεία έχει μονοπωλήσει παράνομα βασικά τμήματα του οικοσυστήματος του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής αναζήτησης. Και είναι η τρίτη τέτοια απόφαση από τότε που ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2023 διαπίστωσε ότι το app store της Google αποτελεί επίσης παράνομο μονοπώλιο.

Συνολικά, η τριάδα των αποφάσεων αναδεικνύει το εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Google, αυξάνοντας την προοπτική σαρωτικών ποινών που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν πολλαπλές πτυχές της επιχείρησής της, αν και οι αναμενόμενες εφέσεις θα χρειαστούν πιθανότατα χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Η απόφαση της Πέμπτης από την περιφερειακή δικαστή Leonie Brinkema, του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, αφορά το τμήμα των 31 δισ. δολαρίων της διαφημιστικής επιχείρησης της Google που συνδυάζει τους ιστότοπους με τους διαφημιζόμενους.

Η αγωγή του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται έπειτα από χρόνια επικρίσεων ότι ο εκτεταμένος ρόλος της Google στο ψηφιακό οικοσύστημα που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να τοποθετούν διαφημίσεις - και στους εκδότες ιστότοπων να προσφέρουν ψηφιακό διαφημιστικό χώρο - αντιπροσώπευε σύγκρουση συμφερόντων την οποία η Google εκμεταλλευόταν ανταγωνιστικά.

Αλλά η Google είχε υποστηρίξει ότι το επιχείρημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι «εσφαλμένο» και θα «επιβράδυνε την καινοτομία, θα αύξανε τις διαφημιστικές αμοιβές και θα δυσχέραινε την ανάπτυξη χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων και εκδοτών», σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας μετά την κατάθεση της αγωγής το 2023.

Πηγή: skai.gr

