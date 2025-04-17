Ακόμη πιο ακριβές οι Birkin και οι Kelly: Η Hermes μετακυλίει το κόστος των δασμών στους πελάτες της

Ο γαλλικός οίκος Hermes σκοπεύει να μετακυλήσει το κόστος των δασμών του Τραμπ στην πλούσια πελατεία της, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου, που δείχνουν ελαφρά πτώση στις πωλήσεις, γεγονός σπάνιο για το πανάκριβο brand.

Παρά την πτώση 5%, η Hermes τα πήγε καλύτερα από τους ανταγωνιστές της και κέρδισε τον τίτλο του πολυτιμότερου ομίλου πολυτελείας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση.

Προσαρμοζόμενη στον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ με τους δασμούς η εταιρεία ανακοίνωσε αυξήσεις στα premium προϊόντα της που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, η αυξήσεις θα είναι άνω του συνηθισμένου 6%-7%, όπως έγινε και φέτος.

«Θα αντισταθμίσουμε πλήρως τον αντίκτυπο αυτών των νέων δασμών αυξάνοντας τις τιμές πώλησής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 1η Μαΐου, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς μας», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Eric du Halgouet.

Η εταιρεία προανήγγειλε πιθανές αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τους δασμούς τον Φεβρουάριο.

Η πασίγνωστη για τις τσάντες Kelly και Birkin εταιρεία, που πωλούνται για τουλάχιστον 10.000 δολάρια, ανακοίνωσε πωλήσεις για το α' τρίμηνο 4,1 δισ. ευρώ, αύξηση 7% σε σταθερή συναλλαγματική βάση, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 9,8% από έτος σε έτος, σύμφωνα με εκτίμηση της HC VisibleAlpha.

Η απόδοση «δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη πρότυπα της Hermes κατά την άποψή μας» έγραψαν αναλυτές από την JP Morgan σε σημείωμα προς τους πελάτες. Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά περίπου 1,9%, ανακάμπτοντας από τις βαθύτερες πτώσεις στο άνοιγμα των συναλλαγών στο Παρίσι.

Η εταιρεία προβαίνει κάθε χρόνο σε αυξήσεις 6% - 7%, γεγονός που την έχει βοηθήσει αφενός να διατηρήσει την εικόνα της πολυτέλειας αφετέρου να είναι ανθεκτική απέναντι στην ύφεση, παρόλο που μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο du Halgouet είπε ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη παρατηρήσει καμία σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των αγοραστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξακολουθεί να έχει διψήφια ανάπτυξη.

«Φυσικά, είμαστε επιφυλακτικοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεδομένων των συζητήσεων, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που, όπως γνωρίζετε, έχουν προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές» είπε.

Η βιομηχανία ειδών πολυτελείας υπολογίζει σε πλούσιους Αμερικανούς για να αναζωπυρώσει την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ για τους δασμούς, ο κλάδος προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και χρόνια.

Πηγή: skai.gr

