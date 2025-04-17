Στην περαιτέρω διεύρυνση του εξαγωγικού της αποτυπώματος, με ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των ΗΠΑ με το frozen yogurt, στοχεύει η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, παρά τις δυσκολίες που εγείρουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία, όπως ανέφερε η διοίκησή της κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές εχθές για τα οικονομικά μεγέθη του 2024, το frozen yogurt έχει ήδη τοποθετηθεί σε 250 σημεία στο Τέξας, με την εταιρεία να σχεδιάζει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά. Όπως τόνισε μάλιστα ο οικονομικός διευθυντής της εισηγμένης, Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, η εταιρεία ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για την παραγωγή frozen yogurt ιδιωτικής ετικέτας με ισχύ από τις αρχές του 2026.

Όσον αφορά τους δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οικονομικός διευθυντής της εισηγμένης τόνισε ότι η έκθεση της Κρι-Κρι στις ΗΠΑ είναι μικρή, επομένως δεν υπάρχει άμεση επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της.

Η σερραϊκή βιομηχανία στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω διεύρυνση και του παραγωγικού της αποτυπώματος, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που θα προσφέρει η μεγάλη επένδυση του εργοστασίου στις Σέρρες. Η νέα επένδυση προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε, έχει υποβληθεί στον οργανισμό Enterprise Greece, με στόχο να υπαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις και να λάβει το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας το τρέχον έτος, η διοίκηση της Κρι-Κρι εμφανίζεται αισιόδοξη, παρά τις προκλήσεις που εμφανίζει το οικονομικό περιβάλλον. Το 2025, οι πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ανοδική τροχιά, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν υψηλή διψήφια ανάπτυξη σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ (17%). Οδηγό στην ανάπτυξη αυτή, αναμένεται να αποτελέσουν οι εξαγωγές. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, συνηγορούν στην ανωτέρω εκτίμηση, μιας και οι συνολικές πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2025 εμφανίζουν αύξηση άνω του 20%. Σχετικά με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ), αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 14%-15%.

Κατά τη χρήση 2024, ο τζίρος της Κρι-Κρι διαμορφώθηκε σε 256,4 εκατ. ευρώ έναντι 216,33 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,13 εκατ. ευρώ έναντι 72,47 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 42,60 εκατ. ευρώ έναντι 45,12 εκατ. ευρώ το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 37,57 εκατ. ευρώ έναντι 40,30 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 34,55 εκατ. ευρώ έναντι 32,27 εκατ. ευρώ το 2023.

Τη μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις οδήγησαν, κυρίως, οι εξαγωγές γιαουρτιού (αύξηση 32,5%) και δευτερευόντως ο κλάδος του παγωτού (αύξηση 19,4%). Τα μεγέθη της λειτουργικής κερδοφορίας, μολονότι διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση που κατέγραψαν οι τιμές του γάλακτος στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εμφάνισαν θετική μεταβολή, αποτέλεσμα της αναγνώρισης φορολογικών απαλλαγών ποσού 5,28 εκατ. ευρώ (2023: 1,01 εκατ. ευρώ) που σχετίζονται με επιχορηγήσεις για επενδυτικά προγράμματα ενταγμένα στον αναπτυξιακό νόμο.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,2% σε αξία και 19,5% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 32,5%, ξεπερνώντας τα 129 εκατ. ευρώ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου (43%) και της Ιταλίας (17%), καθώς και από την είσοδο σε νέες αγορές όπως η Γαλλία.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις άγγιξαν τα 76 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας στάσιμη εικόνα σε αξία, αλλά αύξηση 4,5% σε όγκο. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στη μείωση των τιμών, με στόχο τη στήριξη του Έλληνα καταναλωτή. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται, αν και με μικρότερη ένταση, η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Γενικότερα, η αγορά έχει εισέλθει σε μία περίοδο αναδιάταξης αναφορικά με τις κατηγορίες και τις προϊοντικές προτιμήσεις. Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ απώλεσαν μερίδιο 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 14,9%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana ( προηγ. IRI), σε αξία, ΙανΔεκ. 2024].

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφάνισαν διψήφια μεταβολή (13,4%) σε αξία. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (14,0%) και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (11,6%) [στοιχεία NIELSEN, ΙάνΔεκ. 2024].

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Το 2024, οι επενδύσεις της Κρι-Κρι προσέγγισαν τα 25 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση 2025, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ 21 εκατ. ευρώ-25 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, για τη χρήση 2024, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σημαντική αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική

Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,40 ευρώ ανά μετοχή (2023: €0,35 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

