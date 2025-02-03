Στην εξαγορά μεριδίου 35% του μετοχικού κεφαλαίου της «Dream Workers», της μικρής εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται «πίσω» από τη δημιουργία γνωστών θεματικών πάρκων στην Ελλάδα, προχώρησε επενδυτική ομάδα Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών, στην οποία μετέχουν ο Μάρκο Ντράγκο (Marco Drago), επίτιμος πρόεδρος του ιταλικού επιχειρηματικού κολοσσού «De Agostini Group» και ο οικονομολόγος και επιχειρηματίας Μάκης Αγγελόπουλος, μεταλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2024 μέσω του νέου εταιρικού σχήματος «Dreamland Experience» και δημιουργεί νέα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά, όπου εντός του 2025 σχεδιάζεται η δημιουργία νέων θεματικών πάρκων στη Θεσσαλονίκη και σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας και επιπλέον η αναβάθμιση της «SUNEL Arena» και ανάπλαση του Ολυμπιακού Κέντρου, όπου φιλοξενείται η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Πρόκειται για στρατηγική συνεργασία, που ανοίγει στην «Dream Workers» τον δρόμο για την παγκόσμια επέκτασή της -με πρώτους σταθμούς την Ιταλία και την Ισπανία- και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να «εξάγει» θεματικά πάρκα, με ισχυρό brand.

Ξεκινώντας από το μηδέν, η ομάδα των «Dream Workers» κατόρθωσε να δημιουργήσει θεματικά πάρκα που έχουν υποδεχτεί εκατομμύρια ανθρώπους: μεταξύ αυτών ο «Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα, η «Ονειρούπολη της Δράμας» και το «Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας».

Τα θεματικά πάρκα είναι και μικρά «εργοστάσια» παραγωγής θέσεων εργασίας και οικονομικού αντικειμένου για πολλά επαγγέλματα. Και, όπως παρατηρούν άνθρωποι του χώρου, νομοτελειακά θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ως μια μορφή ποιοτικής ψυχαγωγίας και προσέλκυσης τουριστικών ροών. Την προοπτική διείδε ο οικονομολόγος και επιχειρηματίας Μάκης Αγγελόπουλος, μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ και στενός προσωπικός φίλος του Μάρκο Ντράγκο της D' Agostini και προσέγγισε για συνεργασία τους «Dream Workers».

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, οι διερευνητικές επαφές άρχισαν το πρώτο μισό του 2023 και συνεχίστηκαν σε Ελλάδα και Ιταλία και τελικά η συμφωνία τελεσφόρησε στο τέλος του 2024, μετά από διαπραγματεύσεις και τους απαραίτητους οικονομικούς και νομικούς ελέγχους.

Κατά τον Μάκη Αγγελόπουλο, «έπειτα από την επιτυχημένη σύμπραξη, οι Dream Workers προχωρούν, βάσει σχεδιασμού, στην άμεση αναδιάρθωση της δομής τους και ξεκινούν την υλοποίηση ενός σχεδίου δημιουργίας θεματικών πάρκων, όπως αυτό προέκυψε από τα αποτελέσματα μιας τεράστιας μελέτης για την ανάπτυξη των χώρων οικογενειακής ψυχαγωγίας εντός και εκτός Ελλάδας. Σαφέστατα από αυτόν τον σχεδιασμό δεν θα μπορούσε να λείπει το "σπίτι" της μπασκετικής ΑΕΚ». Άμεσα αναμένεται να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα πάρκα και το ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προετοιμασία για τα εκτός των συνόρων πάρκα, σε Ιταλία και Ισπανία, αναμένεται να αρχίσει το 2025.

Ποιος είναι όμως ο Ιταλός εταίρος του σχήματος «Dreamland Experience»;

Ο Μάρκο Ντράγκο θεωρείται σήμερα εμβληματικός επιχειρηματίας με παγκόσμια εμβέλεια. Περί τα τέλη της δεκαετίας του '80 επέκτεινε την εταιρεία, μετατρέποντάς την από παραδοσιακή εκδοτική επιχείρηση σε μια δυναμική εταιρεία επενδύσεων, ουσιαστικά σε ένα πολυεθνικό κολοσσό, με αναφορά σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στα μέσα ενημέρωσης «πρωταγωνιστεί» σήμερα με τον Όμιλο Banijay, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου για πλατφόρμες τηλεόρασης και πολυμέσων, σε περισσότερες από 15 χώρες.

H De Agostini ελέγχει επίσης το 50,6% του IGT, της κορυφαίας εταιρείας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης, από το 2006, η De Agostini έχει προσθέσει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο χαρτοφυλάκιό της, μέσω της εξαγοράς της Cdb Web Tech και της δημιουργίας της DeA Capital, το οποίο δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις και ακίνητα.

Φωτογραφία: Οι Dream Workers μαζί με M. Drago, Μ.Αγγελόπουλο και συνεργάτες τους στην ιστορική έδρα της De A.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

