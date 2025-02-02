Η Transportation Recovery Fund (TRF) φέρεται να έχει ξαναρχίσει την πώληση δεξαμενόπλοιων, ρίχνοντας στην αγορά το νεότερο VLCC που πωλήθηκε στην αγορά μεταχειρισμένων από το καλοκαίρι.

Το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, η διαχείριση του οποίου γίνεται από τη Νέα Υόρκη και το Όσλο, εικάζεται ότι συγκέντρωσε 87 εκατ. δολάρια από την πώληση του Leicester 300.900 dwt (κατασκευής 2017), σύμφωνα με δημοσίευμα του TradeWinds.

Η επιβεβαίωση της συμφωνίας θα καταστήσει το Leicester το πιο σύγχρονο VLCC που αλλάζει χέρια σε μια συμφωνία αγοραπωλησίας (S&P).

Πηγές από brokers της Αθήνας αναφέρουν ως πιθανούς αγοραστές του scrubber-fitted VLCC μεγάλα ελληνικά ναυτιλιακά ονόματα όπως η Tsakos Energy Navigation (TEN) και η εταιρεία της Μαρίας Αγγελικούση, Maran Tankers Management.

Οι διαχειριστές του fund TRF δεν απάντησαν σε αίτημα του TradeWinds για σχολιασμό.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ TEN δεν σχολιάζει τις αγοραπωλησίες της εκτός των ανακοινώσεων των τριμηνιαίων οικονομικών κερδών και η ιδιωτική Maran δεν συζητά καθόλου εμπορικά θέματα.

Το κινεζικής κατασκευής Leicester το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή στην spot αγορά το VL8 pool του Navig8.

Η τιμή των 87 εκατ. δολ. που φέρεται ότι πωλήθηκε, ξεπερνά ελάχιστα τα 86,7 εκατ. δολάρια στα οποία αποτιμάται η αξία του από την πλατφόρμα δεδομένων Signal Ocean. Η VesselsValue, αντίθετα, εκτιμά ότι το πλοίο αξίζει αυτήν τη στιγμή πάνω από 89,75 εκατ. δολ.

Οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα ποσά, ωστόσο, είναι σαφώς υψηλότερα από τα επίπεδα τιμών που πέτυχε η TRF όταν πούλησε δύο παρόμοια VLCC πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: το Hudson 298.000 dwt (μετονομάστηκε Navigare Terra Mater, κατασκευής 2017) και το 297.600 -dwt TRF Horton (μετονομάστηκε σε Horton, κατασκευής 2018).

Τα δύο VLCC τα διαχειρίζονται επί του παρόντος η Navigare Capital Partners και η Zodiac Maritime.

Η TRF, εταιρεία που ιδρύθηκε αρχικά από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Wilbur Ross και τη διαχειρίζεται επί του παρόντος η Νορβηγική Fearnley Advisors και η BroadPeak Global της Νέας Υόρκης, πούλησε περίπου δώδεκα δεξαμενόπλοια από το 2023.

Πιθανή επανεκκίνηση μαζικών πωλήσεων θα μπορούσε να προκύψει από την αναταραχή που προκλήθηκε στις αγορές δεξαμενόπλοιων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν οι ΗΠΑ επέκτειναν μαζικά τη μαύρη λίστα των πλοίων που εμπορεύονται με τη Ρωσία.

Καθώς τα δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις αποσύρονται ή παραμένουν σε αδιέξοδο, οι ευκαιρίες αυξάνονται για τα αντίπαλα πλοία που δεν δεσμεύονται από τέτοια μέτρα.

Τα «νεαρά» VLCC πιθανότατα φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά από αυτή την άποψη, δεδομένης της έλλειψης χωρητικότητας νεότευκτων που αναμένεται να «πέσουν» στο νερό.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Clarksons, τα ναυπηγεία παρέδωσαν μόνο ένα νεότευκτο VLCC το 2024 και δεν έχουν ούτε ένα που να βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης για το 2025.

Τα πολυπόθητα παλιά πλοία

Ευκαιρίες δραστηριοποίησης και εμπορίας ανοίγονται και για παλαιότερα πλοία, για τα οποία αυξήθηκε η δραστηριότητα αγοραπωλησιών απότομα τις τελευταίες ημέρες.

Η Bahri, η οποία αγόρασε εννέα νεαρά VLCC από τον Μαρινάκη το καλοκαίρι, φέρεται να θέτει προς πώληση το Wafrah 317.800 dwt (κατασκευής 2007).

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και των Βρυξελλών CMB.Tech επιβεβαίωσε την Τρίτη την πώληση του Cap Lara 158.800 dwt (κατασκευής 2007). Την ίδια στιγμή, η αδερφή της οικογένειας Saverys, Bocimar, συνδέθηκε με την πώληση άλλων τριών suezmaxes περίπου της ίδιας ηλικίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nordic American Tankers (NAT) πούλησε το ακόμη παλαιότερο Nordic Apollo 160.000 dwt (κατασκευής 2003).

Στην τάση συμβάλλουν και οι παίκτες με έδρα την Ελλάδα.

Η οικογένεια Βαφειά συνεχίζει τις πωλήσεις κινεζικής κατασκευής πλοίων, με την πώληση έναντι 34 εκατ. δολ. του aframax Crude Centurion 112.900 dwt (κατασκευής 2010).

Η ελληνική ομόλογος της Spring Marine φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση έναντι 31 εκατ. δολ. του 106.000-dwt Sousta (κατασκευής 2007) ενώ η Flynn Ventures φέρεται να συγκέντρωσε το ίδιο περίπου ποσό για το Sofia II 105.400 dwt (κατασκευής 2008).

