Ξυνόνερο Αμυνταίου: Το διαμαντένιο νερό της Ελλάδας

Το Ξινό Νερό Φλώρινας έχει κερδίσει τις καρδιές και μια θέση στο τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών και όχι μόνο, χάρη στη μοναδική γεύση και την υψηλή ποιότητά του.

Πηγάζει από τις πηγές του χωριού Ξινό Νερό που βρίσκεται στον Δήμο Αμυνταίου, του Νομού Φλώρινας, σε υψόμετρο 550 μέτρων ανάμεσα στις οροσειρές Βερμίου και Βιτσίου, και αποτελεί το πιο φημισμένο τοπικό προϊόν του νομού.

Η καθαρότητα και η ιδιαιτερότητα της γεύσης του οφείλεται στον φυσικό εμπλουτισμό των πηγών του χωριού με ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα, που του χαρίζουν μια ευχάριστη όξινη ιδιότητα, η οποία σε συνδυασμό με τις κανονικές αναλογίες των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου, το κατατάσσει στα πέντε καλύτερα φυσικώς ανθρακούχα νερά στον κόσμο.

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της δημοτικής επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, την εμφιάλωση και την εμπορία του Ξινού Νερού Φλώρινας, στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», η παγκόσμια φήμη του οφείλεται στην οξανθρακική βάση του.

«Η δομή αυτού του νερού είναι εντελώς διαφορετική από τα μαλακά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο και τα οποία εμπλουτίζουν με διοξείδιο του άνθρακα. Η βάση του νερού μας έχει αρκετή ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα και εμείς κάνουμε έναν ελαφρύ εμπλουτισμό κατά τη διαδικασία της εμφιάλωσης», σημειώνουν χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας το «μυστικό» της υψηλής ποιότητάς του που είναι -όπως προσθέτουν- «αναγνωρισμένη από όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα και γι' αυτό είναι περιζήτητο».

Επιστημονικές έρευνες έχουν εξάρει επίσης, την ιαματική δράση του νερού του Αμυνταίου, κυρίως στα νεφρά αλλά και στο συκώτι.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, μάλιστα, το Ξινό Νερό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, όχι μόνο για την όξινη γεύση του αλλά και για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Ο θρύλος λέει ότι ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος έπινε το ξεχωριστό αυτό «ύδωρ», ενώ στη βυζαντινή εποχή λέγεται ότι συνέρρεαν στην περιοχή πολλοί άνθρωποι με στομαχικές και αρθριτικές διαταραχές ή νεφροπάθειες προκειμένου να απολαύσουν τα οφέλη του.

Ο θησαυρός της περιοχής

Το Ξινό Νερό Φλώρινας αποτελεί πραγματικά τον «θησαυρό» Αμυνταίου και της ευρύτερης περιοχής. Όχι μόνο γιατί έχει κάνει τη Φλώρινα γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά και γιατί η δημοτική επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του μοιράζει μέρος των κερδών της ως «κοινωνικό μέρισμα», με τη Μονομετοχική Επιχείρηση Ξινό Νερό να χρηματοδοτεί σημαντικά έργα στον Δήμο Αμυνταίου.

Το εργοστάσιο εμφιάλωσης του Ξινού Νερού Φλώρινας εγκαταστάθηκε στο χωριό Ξινό Νερό το 1958. Το 1992 περιήλθε στην κατοχή της κοινότητας του Ξινού Νερού τότε, ενώ το 1998 με τον Καποδίστρια εντάχθηκε στον Δήμο Αμυνταίου και έκτοτε ο Δήμος έχει πλέον την ευθύνη της ανάπτυξής του και της αξιοποίησης της πηγής.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητά του Ξινού Νερού Φλώρινας σε συνδυασμό με τη μοναδική γεύση του, όπως ήταν φυσικό, οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης, το εργοστάσιο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε επίπεδο παραγωγής, γεγονός που ώθησε την εταιρεία σε επενδύσεις.

Η τελευταία αφορούσε το νέο εργοστάσιο της εταιρείας, που βρίσκεται ακριβώς στην πηγή και έχει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και το δίκτυο διανομής της, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνουν οι υπεύθυνοι της δημοτικής επιχείρησης, πλέον «Όπου υπάρχει Ελλάδα» υπάρχει και Ξινό Νερό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.