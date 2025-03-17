Δυναμική επέκταση του Ομίλου ΔΕΗ στη Βουλγαρία

Έναρξη κατασκευής νέου φωτοβολταΐκού σταθμού στην περιοχή Stara Zagora της Βουλγαρίας, ισχύος 165 MWp και σταθμού αποθήκευσης ενέργειας (BESS) ονομαστικής ισχύος 25 MW και χωρητικότητας 55 MWh

260.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης (bifacial) με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας 265 GWh και αποτροπή εκπομπών 133.000 τόνων CO2

Επιπλέον 550MW ΑΠΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης στη χώρα

Η επέκταση στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας το επόμενο βήμα του Ομίλου ΔΕΗ εκτός Ελλάδας μετά την είσοδο σε Ρουμανία και Ιταλία

Σε πλήρη ανάπτυξη το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ για ανάπτυξη ΑΠΕ σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης με επαρκείς διασυνδέσεις με την Ελλάδα και σημαντικό ηλιακό και αιολικό δυναμικό

Τη δυναμική επέκταση του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Βουλγαρίας σηματοδοτεί η έναρξη της κατασκευής ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 165 MWp.

Προσηλωμένος στο όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει το πράσινο χαρτοφυλάκιο του με την κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού, του «Colosseum» στην περιοχή Stara Zagora στην κεντρική Βουλγαρία, ισχύος 165 MWp.

Ταυτόχρονα, ο γειτονικός σταθμός αποθήκευσης ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 25 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 55 MWh, η ολοκλήρωση κατασκευής του οποίου αναμένεται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού σταθμού, θα υποστηρίζει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού και θα συμβάλλει στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διασύνδεση του νέου έργου με το ηλεκτρικό σύστημα της γειτονικής χώρας θα πραγματοποιείται μέσω ενός νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/110 kV, χωροθετημένου στα όρια του έργου.

Για την κατασκευή του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού θα χρησιμοποιηθούν 260.000 τελευταίας τεχνολογίας φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης. Αντίστοιχα, για τον σταθμό αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν υγρόψυκτες μπαταρίες καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας του έργου αναμένεται να ξεπερνάει τις 265 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 45.000 νοικοκυριών, ενώ με τη λειτουργία του έργου αναμένεται να αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 133.000 τόνων CO2 ετησίως.

Τα 165MW του νέου φωτοβολταϊκού πάρκου έρχονται να προστεθούν στην εγκατεστημένη ισχύ 18MW του αιολικού πάρκου Garda που λειτουργεί ήδη ο Όμιλος ΔΕΗ στη Βουλγαρία.

Συνολικά, ο Όμιλος ΔΕΗ, εκτός από τα 208MW ΑΠΕ σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, έχει στη Βουλγαρία επιπλέον 550MW ΑΠΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Μερικές εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκών στην Ιταλία, η δυναμική επέκταση του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή αγορά της Βουλγαρίας, καταδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη στρατηγική του Ομίλου να είναι κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο που ξεκινάμε στη Βουλγαρία αποτελεί μία συνολική λύση, καθώς πέραν της παραγωγής ενέργειας αντιμετωπίζει και τη στοχαστικότητα της τεχνολογίας μέσω της μονάδας αποθήκευσης που χτίζεται παράλληλα».

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη φτάσει να έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 5,5 GW.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 6,3 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

Στην Ιταλία, στα τέλη του 2024 ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας δύο νέων φωτοβολταϊκών σταθμών, Carcarello και Luxenia, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 32 MW. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας των δύο σταθμών αναμένεται να ξεπεράσει τις 60 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 15.000 νοικοκυριών, ενώ θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 37.200 τόνων CO2.

Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ και είναι ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός από ΑΠΕ στη χώρα, έχοντας σε λειτουργία 25 αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς και μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.