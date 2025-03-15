Fraport: Η «απογείωση» του τουρισμού φέρνει επενδύσεις στα 14 περιφερειακά αεροδρόμιά της

Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών φέρνει η «απογείωση» της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης της Fraport Greece.

Οι υψηλές πτήσεις που σημειώθηκαν το 2024 αλλά και το πρώτο δίμηνο του 2025 καθιστούν την ανάγκη να προχωρήσει το νέο επενδυτικό πλάνο της διοίκησης της Fraport Greece. «Για να συνεχιστεί η κινούμενη πορεία του τουριστικού κλάδου θεωρείται επιτακτική ανάγκη να τεθούν οι υποδομές στο επίκεντρο, αφού υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις, ιδίως στην περίοδο αιχμής», αναφέρουν στελέχη της διοίκησης της εταιρείας .

Σημαντικό ορόσημο το 2024 - θετικοί οιωνοί για το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 έκλεισε για την Fraport Greece με ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης, πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, υποδεχόμενη περισσότερους από 36 εκατομμύρια επιβάτες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται.

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2023, διακινώντας περίπου 2,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες. Ο αριθμός των εσωτερικών πτήσεων σημείωσε αύξηση 4,7% (86.026) και των διεθνών πτήσεων σημείωσε αντίστοιχη αύξηση 4,2% (190.315), ενώ συνολικά σε εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις η αύξηση έφτασε το 4,4%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2016 (έτος ολοκλήρωσης του διαγωνισμού παραχώρησης), τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρέτησαν συνολικά 25.008.965 επιβάτες, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 36.026.347 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση κατά 44,1% ή 11.017.382 περισσότερους επιβάτες, συγκριτικά με το έτος πριν την παραχώρηση.

Για το 2025, με βάση και τα στοιχεία του πρώτου διμήνου, αν και είναι νωρίς ακόμη, προμηνύεται, σύμφωνα με παράγοντες της αεροπορικής αγοράς, μια υψηλή πτητική χρονιά.

Τα στοιχεία τους πρώτους δύο μήνες για τα 14 αεροδρόμια (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 'Ακτιο, Ζάκυνθος, Καβάλα, Χανιά, Ρόδος, Σάμος, Σκιάθος, Μυτιλήνη, Μύκονος, Σαντορίνη και Κως) είναι ενθαρρυντικά. Ταξίδεψαν 1.324.409 επιβάτες σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θεωρείται πλέον δεδομένο πως απαιτούνται νέες επενδύσεις για επεκτάσεις αεροδρομίων, και κυρίως εκεί όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη αύξηση της κίνησης. Σύμφωνα με την διοίκηση της Fraport Greece, η εταιρεία επενδύει στις υποδομές των 14 περιφερειακών αεροδρομίων ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ ετησίως για την αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, ενώ για την αναμόρφωση και ανακατασκευή των διαδρόμων, στο πλαίσιο ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας, έχουν δεσμευθεί κονδύλια ύψους 146 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά, τα οποία εντάσσονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μεγάλης κλίμακας που υλοποιεί η εταιρεία, με στόχο τη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς ασφαλείας της EASA (European Union Aviation Safety Agency). Παράλληλα, η Fraport Greece σχεδιάζει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας στα αεροδρόμια της Κω «Ιπποκράτης», της Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας», της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

Τα αεροδρόμια αυτά πλησιάζουν τα όρια δυναμικότητάς τους λόγω της σημαντικής ανόδου της επιβατικής κίνησης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών τους. Πέραν αυτών εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις αεροδρομίων για περαιτέρω επενδύσεις, όπως το αεροδρόμιο της Ζακύνθου .

«Η αυξανόμενη επιβατική κίνηση και οι συνεχείς επενδύσεις στις υποδομές των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινότητες και τις προοπτικές εξέλιξής τους» αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της Fraport Greece. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Άλλωστε όπως αναφέρουν «το «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού είναι η ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα».

«Πρωταγωνιστής» το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Στη λίστα της κορυφής, σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση βρίσκεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης . Και το πρώτο δίμηνο του 2025 συνεχίζει να καταγράφει σημαντική αύξηση επιβατών, με άνοδο 8,8% που οφείλεται στην αυξημένη διεθνή κίνηση και τη συνεχιζόμενη επιτυχία βασικών δρομολογίων που εισήχθησαν πέρυσι. Ακολουθούν, η Κως με 4,4% και η Σάμος με 4,2%. Στην πεντάδα των επιβατών που διακινούνται μέσω των 14 αεροδρομίων εκτός από τους Έλληνες είναι ταξιδιώτες από Γερμανία, Κύπρο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο , Ολλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

