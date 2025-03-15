Η Boeing έχασε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών

Η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία των Boeing έχασε την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού μετά από περιστατικό έκτακτης ανάγκης σε νέο αεροσκάφος της, Boeing 737 MAX, στον αέρα τον Ιανουάριο του 2024 και δύο θανατηφόρες συντριβές το 2018 και το 2019, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Νταφ Σιν.

Ο Ντάφ είπε επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, δεν είναι ακόμη έτοιμη να άρει το ανώτατο όριο παραγωγής 38 αεροπλάνων 737 MAX τον μήνα, το οποίο ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Όταν έχεις παραβιάσει την εμπιστοσύνη του κοινού σε θέματα ασφάλειας, θα πρέπει να σου ασκηθούν πιέσεις προκειμένου να αρχίσεις να κάνεις τα πράγματα σωστά», είπε ο Ντάφ Σιν στο Fox News κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε την Πέμπτη στο εργοστάσιο του Boeing 737, στο Ρέντον, της Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός μεταφορών συναντήθηκε με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Boeing, Κέλλυ Όρτμπέργκ και τον εν ενεργεία διαχειριστή της FAA, Κρις Ροσελό, μετά την περσινή έκρηξη στον αέρα ενός αεροπλάνου 737 MAX των Alaska Airlines, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έλειπαν τέσσερα μπουλόνια. Η Όρτμπέργκ θα καταθέσει στις 2 Απριλίου ενώπιον του Κογκρέσου για το δυστύχημα.

Η Boeing δήλωσε ότι είναι στην ευχάριστη θέση να δείξει στον υπουργό Μεταφορών και τον διαχειριστή της FAA «την πρόοδο που κάνουμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας. Η ομάδα μας συνεχίζει να εργάζεται για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού»

«Το καταλαβαίνουν και κάνουν αλλαγές στην κατασκευή», είπε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στο Σιάτλ ο Νταφ Σιν. «Νομίζω ότι σημειώνουν πρόοδο, αλλά χρειάζονται ακόμα σκληρή δουλειά».

Ο υπουργός μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στην έκτη επέτειο της συντριβής της πτήσης 302 των Ethiopian Airlines που σκότωσε και τους 157 επιβαίνοντες και οδήγησε σε αλλαγές στον σχεδιασμό και την εκπαίδευση πιλότων του 737 MAX, λέγοντας ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε και οι έλεγχοι που γίνονται είναι πολύ αυστηροί.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο διαχειριστής της FAA της κυβέρνησης Μπάιντεν, Μάικ Γουίτακερ, επέβαλε μηνιαίο ανώτατο όριο παραγωγής 38 αεροπλάνων μετά την τραγωδία των Alaska Airlines.

Ο Νταφ Σιν σημείωσε ότι η Boeing δεν πλησιάζει επί του παρόντος την παραγωγή 38 αεροπλάνων 737 MAX το μήνα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει μετά τις απαραίτητες ποιοτικές βελτιώσεις και πιστοποιήσεις.

Σημείωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να ρισκάρει σε θέματα ασφάλειας, αλλά «όταν κριθεί απαραίτητο και ασφαλές, θα χαλαρώσουμε τους περιορισμούς στην παραγωγή των Boeing».

Πηγή: skai.gr

