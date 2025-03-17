Η Forever 21 κατέθεσε αίτηση για πτώχευση στις ΗΠΑ

Η Forever 21, γνωστή αλυσίδα ένδυσης από τις ΗΠΑ, οδεύει προς λουκέτο, καθώς κατέθεσε αίτηση για πτώχευση.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα καταστήματα και η ιστοσελίδα της στις ΗΠΑ θα παραμείνουν ανοιχτά καθώς «ξεκινά η διαδικασία εκκαθάρισης».

Η Forever 21 ήταν κάποτε το αγαπημένο κατάστημα ένδυσης των νεαρών γυναικών σε όλο τον κόσμο, ωστόσο πλέον δυσκολεύεται να προσελκύσει πελάτες στα καταστήματά της λόγω της αύξησης των τιμών και της αυξανόμενης δημοτικότητας των ηλεκτρονικών αγορών.

Η εταιρεία κατέθεσε για πρώτη φορά αίτηση για πτώχευση το 2019, αλλά μια ομάδα επενδυτών την αγόρασε τότε μέσω μιας κοινοπραξίας, φρενάροντας προσωρινά το λουκέτο, αναφέρει το BBC.

«Δεν μπορέσαμε να βρούμε μια βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός, δεδομένου του ανταγωνισμού από ξένες εταιρείες γρήγορης μόδας... καθώς και της αύξησης του κόστους, των οικονομικών προκλήσεων που επηρεάζουν τους βασικούς μας πελάτες», δήλωσε ο Μπραντ Σελ, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα πουλήσει το εμπόρευμα στα καταστήματά της και ότι ορισμένα ή όλα τα περιουσιακά της στοιχεία θα πωληθούν σε μια διαδικασία υπό δικαστική επίβλεψη.

Η αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία αναβάλλει τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών της, δίνοντάς της χρόνο για να αναδιοργανώσει τα χρέη της ή να πωλήσει τμήματα της επιχείρησης.

Τα καταστήματα και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Forever 21 εκτός των ΗΠΑ λειτουργούν από άλλους κατόχους και δεν θα επηρεαστούν από την αίτηση.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες το 1984 από μετανάστες από τη Νότια Κορέα.

Τα φθηνά, μοντέρνα ρούχα και αξεσουάρ της έγιναν όλο και πιο δημοφιλή στους νέους τις επόμενες δεκαετίες και η μάρκα έγινε ανταγωνιστής των κολοσσών της γρήγορης μόδας, όπως τα Zara και H&M.

Στην κορύφωσή της το 2016, υπήρχαν 800 καταστήματα Forever 21 σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα 500 βρίσκονταν στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως το 2019 έκλεισε και το κατάστημα της πολυεθνικής εταιρείας στην Ερμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.