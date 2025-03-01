Η ΔΕΗ «παγώνει» τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια και τον Μάρτιο

Παρά την κατά 14% αύξηση του κόστους ενέργειας τον Φεβρουάριο, η ΔΕΗ συγκρατεί για ακόμα μια φορά τις τιμές προς τους πελάτες της εφαρμόζοντας έκπτωση 60% στο βασικό πράσινο τιμολόγιό της που αφορά στην πλειονότητα των καταναλωτών.

Μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, η τελική τιμή για το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Μάρτιο παραμένει σταθερή στα 0,1548 €/kWh.

Επιπλέον, εφαρμόζοντας έκπτωση 68,7%, η ΔΕΗ διατηρεί σταθερή την τιμή και στις νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης που θεσπίστηκαν από 1 Φεβρουαρίου. Έτσι, η τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου για τις ζώνες αυτές παραμένει αμετάβλητη στα 0,1309 €/kWh και οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές κατά 15,5% τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Στα μπλε τιμολόγιά της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή, η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητη την εγγυημένη σταθερή τιμή 0,145 €/kWh για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter (0,142 €/kWh για το myHomeOnline). Η ΔΕΗ είναι η μόνη που έχει υιοθετήσει τις νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης. Για το myHomeOnline μπλε τιμολόγιο, η τιμή για τις ώρες χαμηλής χρέωσης κατεβαίνει στα 0,132 €/kWh.

Επιπλέον, οι νέοι πελάτες των μπλε τιμολογίων της ΔΕΗ κερδίζουν 100€ με επιστροφή στον λογαριασμό. Με τα ΔΕΗ myHome Enter και ΔΕΗ myHome Online οι νέοι πελάτες επωφελούνται με έκπτωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό τους και επιπλέον 50€ στον 6ο μήνα εφόσον διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο myΔΕΗ.

Τα μπλε προγράμματα της ΔΕΗ ξεχωρίζουν γιατί έχουν χαμηλό πάγιο και γιατί δεν έχουν προϋποθέσεις για την ανακοινωμένη τιμή τους.

Η ΔΕΗ τοποθετεί τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο προσφέροντας ξεκάθαρη, απλή και διαφανή τιμολόγηση, ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, ταχύτερη multichannel εξυπηρέτηση και πολυεπίπεδη digital εμπειρία.



Πηγή: skai.gr

