Νέα υπηρεσία της ΔΕΗ για τη μεταφορά της παροχής

Νέα υπηρεσία μετακόμισης ρεύματος διαθέτει στους πελάτες της η ΔΕΗ, με την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να διακόψουν την παλιά παροχή ρεύματος και να συνδέσουν τη νέα, με ένα απλό αίτημα και ψηφιακά, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο και τις διαδικασίες για τα αιτήματά τους.

Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να προγραμματίσουν τη διακοπή της παροχής από το ακίνητο που μετακομίζουν έως και 30 ημέρες νωρίτερα, να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για την πορεία του αιτήματός τους, καθώς και να απαλλαγούν από τυχόν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Η υπηρεσία Μετακόμισης ρεύματος ισχύει για οικιακές και επαγγελματικές παροχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να υποβάλουν το αίτημα ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο dei.gr είτε να επικοινωνήσουν δωρεάν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης οικιακών πελατών στο 800-900-1000 και εταιρικών πελατών στο 800-500-7000 ή να επισκεφτούν ένα κατάστημα ΔΕΗ της επιλογής τους και να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι πελάτες χρειάζεται να βεβαιωθούν ότι τόσο η παροχή από την οποία αποχωρούν όσο και η νέα παροχή στην οποία θα μετακομίσουν εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ με τα ίδια στοιχεία και την ίδια χρήση.

«Η ΔΕΗ μετασχηματίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο να βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, δημιουργώντας μία νέα ολιστική ψηφιακή πολυεπίπεδη εμπειρία. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας, χτίζοντας μια νέα σχέση μαζί τους», αναφέρει η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

