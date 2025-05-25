DPort Services: Αυξήσεις έως 35% στους εργαζομένους του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Αυξήσεις αποδοχών έως 35% με συνολική αύξηση αμοιβών και λοιπών/έμμεσων οικονομικών παροχών που κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 21%, ανακοίνωσε ότι προτείνει η DPort Services για τους εργαζομένους στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά στο πλαίσιο της νέας 3ετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση, η οποία έχει τεθεί υπόψη των τριών σωματείων εργαζομένων, έρχεται σε συνέχεια της αύξησης των συνολικών αποδοχών κατά 20% που είχε δοθεί με την ισχύουσα ΣΣΕ το 2022.

Στα κύρια σημεία της οικονομικής πρότασης περιλαμβάνεται:

· Οριζόντια αύξηση 100€ μηνιαίως για όλους τους εργαζόμενους

· Πρόσθετη παροχή προϋπηρεσίας στο Σ.ΕΜΠΟ, από 20€ έως 160€/μήνα

· Επιπλέον 25€ για κάθε νυχτερινή βάρδια, πέραν της νόμιμης προσαύξησης

· Επιπλέον 30€ για εργασία σε επίσημη αργία, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης

· Πρόσθετες παροχές για οικογένεια, παιδιά, εκπαίδευση & επαγγελματική εξέλιξη

· Εφάπαξ παροχή 500€ σε όλους με την υπογραφή της νέας ΣΣΕ

· 150 νέες μετατροπές συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης

· Πλήρης απορρόφηση των εισφορών των εργαζομένων που θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς ΒΑΕ

«Η πρότασή μας απαντά ουσιαστικά στις ανάγκες των εργαζομένων συνδυάζοντας στοχευμένες αυξήσεις αποδοχών, νέες κοινωνικές παροχές και πλήρη κάλυψη των εισφορών ΒΑΕ. Με αυτή επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε την προσφορά όλων των εργαζομένων μας, να διατηρήσουμε το κλίμα εργασιακής ειρήνης και να διασφαλίσουμε την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία του εμπορικού λιμένα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μια υπεύθυνη και διαφανής διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων φέρνει ως αποτέλεσμα ένα συνολικό πλαίσιο ενίσχυσης των εργαζομένων, το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική αγορά.», δήλωσε ο Γιώργος Πέτσης, Διευθύνων Σύμβουλος της DPort Services.

Οι θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων μετά την ενημέρωση τους κλήθηκαν να λάβουν θέση έναντι της πρότασης μέχρι την Πέμπτη 29 Μαΐου 2025 ώστε να προχωρήσει η υπογραφή της νέας ΣΣΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.