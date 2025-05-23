Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η US Steel θα παραμείνει στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι η US Steel και η ιαπωνική Nippon Steel συμφώνησαν να συνάψουν μια «εταιρική σχέση», κάτι που σημαίνει ότι η αμερικανική χαλυβουργία θα παραμείνει στη χώρα, έχοντας την έδρα της στο Πίτσμπουργκ.

«Αυτή θα είναι μια προγραμματισμένη συνεργασία μεταξύ της United States Steel και της Nippon Steel, που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 70.000 θέσεις εργασίας και θα προσθέσει 14 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία», υποστήριξε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων 14 μηνών.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα οργανώσει μια μεγάλη συγκέντρωση στην έδρα της αμερικανικής χαλυβουργίας την επόμενη Παρασκευή, 30 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

