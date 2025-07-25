Οι μετοχές της Puma σημειώνουν πτώση άνω του 18% την Παρασκευή το πρωί, αφού η γερμανική μάρκα αθλητικών ειδών ανακοίνωσε χειρότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις δευτέρου τριμήνου και μείωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ.

Η μετοχή της Puma διαπραγματεύεται στα 20 ευρώ με πτώση 18,82% στις 10:45 ώρα Ελλάδος.

Σε μια προκαταρκτική επικαιροποίηση των κερδών της μετά το κλείσιμο των αγορών την Πέμπτη, η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις για ολόκληρο το έτος θα μειωθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό φέτος, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για αύξηση των πωλήσεων σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, σημειώνει το CNBC.

Η Puma δήλωσε επίσης ότι αναμένει να εμφανίσει ζημιές λειτουργικών κερδών το 2025 - μια τεράστια μεταβολή από τα κέρδη 445 εκατ. ευρώ (523 εκατ. δολάρια) έως 525 εκατ. ευρώ που προέβλεπε πριν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δασμών.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης ασταθούς γεωπολιτικής και μακροοικονομικής μεταβλητότητας, η Puma αναμένει ότι τόσο οι προκλήσεις σε επίπεδο τομέα όσο και οι προκλήσεις σε επίπεδο εταιρείας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις το 2025», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την υποτονική δυναμική των εμπορικών σημάτων, τις αλλαγές στο μείγμα και την ποιότητα των καναλιών, τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ και τα αυξημένα επίπεδα αποθεμάτων», πρόσθεσε.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν μέτρια αρνητική επίπτωση στα ακαθάριστα κέρδη του 2025 ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

