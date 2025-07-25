Πιστή στην πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την τραπεζική εμπειρία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, η Alpha Bank έχει ήδη ενσωματώσει κορυφαία εργαλεία ΑΙ. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εργαζομένων του Ομίλου πλέον εργάζονται με τη βοήθεια του κορυφαίου εργαλείου παραγωγικότητας AI της Microsoft, Copilot, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα.

Από το Σεπτέμβριο του 2024, πάνω από 300 εργαζόμενοι έχουν υιοθετήσει το πρόγραμμα, με την πολύτιμη υποστήριξη των ομάδων AI & Data της EY Ελλάδος, ενώ στόχος της Τράπεζας είναι μέχρι το τέλος του 2025, πάνω από 1000 εργαζόμενοι να έχουν ο καθένας τον προσωπικό του ΑΙ «βοηθό».

Τι δείχνουν οι πρώτοι δείκτες χρήσης του Copilot στην τράπεζα

Τα αποτελέσματα από την εσωτερική έρευνα της Alpha Bank, Copilot Adoption Survey, στους πρώτους χρήστες του εργαλείου, επιβεβαιώνουν την προστιθέμενη αξία που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές εσωτερικές λειτουργίες της τράπεζας.

Πάνω από 70% των χρηστών δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο που το Copilot έχει αναβαθμίσει την εργασιακή τους καθημερινότητα, με βασικά use cases της τεχνητής νοημοσύνης να αφορούν τη σύνταξη και περίληψη emails, τη δημιουργία εγγράφων και τη σύνοψη συσκέψεων, αλλά και την υποστήριξη για την καλύτερη λήψη αποφάσεων, μέσω νέων δυνατοτήτων για έρευνα, αναζήτηση ιδεών και άλλων δυνατοτήτων.

Η καθημερινή χρήση έχει ήδη καθιερωθεί με μέση εξοικονόμηση χρόνου κοντά στο 25%. Οι χρήστες του Copilot αναφέρουν ότι το εργαλείο έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που εργάζονται, όχι μόνο μειώνοντας αισθητά τον χρόνο που αφιερώνουν σε επαναλαμβανόμενες εργασίες αλλά κυρίως ενισχύοντας την ποιότητα των παραδοτέων τους.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, όσο προχωρά η εξοικείωση των χρηστών με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ότι με το σωστό prompting, το co-pilot αναδεικνύεται σε πραγματικό «βοηθό» που μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά έναν εργαζόμενο, στο πλαίσιο brainstorming, αναδεικνύοντας νέες κατευθύνσεις.

Σημειώνεται επίσης, ότι στην επόμενη φάση του σχεδιασμού AI Transformation που αναπτύσσεται στην Τράπεζα, προχωρά και η αξιοποίηση του Copilot και για την ενίσχυση αναγκών για εξειδικευμένες εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank ανέφερε: «Η υιοθέτηση του Microsoft Copilot στην Alpha Bank δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια στρατηγική επένδυση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας. Με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την υποστήριξη ενός πελατοκεντρικού μοντέλου εξυπηρέτησης, ενισχύουμε την αποδοτικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας, καλλιεργώντας παράλληλα μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεργασίας. Το Copilot διευκολύνει τη ροή εργασίας, μειώνει τα λάθη, προσφέρει την ευχέρεια στους εργαζομένους να επικεντρωθούν σε στρατηγικές προτεραιότητες και πιο δημιουργικές εργασίες, ενώ τους ενδυναμώνει με γνώση για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, δημιουργείται μια βελτιωμένη εμπειρία για τους πελάτες μας, αλλά και για τους εργαζομένους μας, σε έναν κόσμο όλο και πιο ψηφιακό, όπου η Alpha Bank προωθείται ως πρότυπο σύγχρονης τραπεζικής».

Ο Αντώνης Οικονόμου, Enterprise Commercial Director της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, σημείωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη – είναι καταλύτης για έναν νέο τρόπο εργασίας. Μέσα από το Microsoft Copilot, δίνουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία για να εργάζονται πιο έξυπνα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα. Η συνεργασία μας με την Alpha Bank και την EY Ελλάδος αποδεικνύει πώς η υπεύθυνη υιοθέτηση της καινοτομίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να απελευθερώσει χρόνο για ό,τι έχει πραγματική αξία».

Ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank και τη Microsoft είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αξιοποιηθούν με στοχευμένο τρόπο ώστε να ενισχύσουν τον άνθρωπο, βελτιώνοντας την εμπειρία της καθημερινής εργασίας. Η ενσωμάτωση εργαλείων παραγωγικότητας AI όπως το Microsoft 365 Copilot, δεν αφορά απλώς την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αλλά σηματοδοτεί μια αλλαγή νοοτροπίας, και μια βαθύτερη μετατόπιση προς ένα πιο ευέλικτο, έξυπνο και αποτελεσματικό μοντέλο εργασίας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι, που δείχνει το μέλλον για έναν κλάδο κρίσιμο για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα».



