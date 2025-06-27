Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το Α’ Τρίμηνο του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ αυξήθηκε κατά 22,9%, στα 177,7 εκατ. ευρώ έναντι 144,5 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα μπαίνουν σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 26,2 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2025 έναντι 24,7 εκατ. στο συγκρίσιμο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων που προσφέρουν σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ στο φετινό πρώτο τρίμηνο, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 16,9 εκατ. ευρώ αλλά ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός στο 2,38x. Η μικρή αύξηση του δανεισμού οφείλεται στην καταβολή της συμμετοχής των κεφαλαίων του ΣΔΙΤ Κεδρηνός Λόφος (Flyover Θεσσαλονίκης) και στην αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης, λόγω της αύξησης του τζίρου.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ χωρίς ουσιαστική μεταβολή έναντι του τέλους του 2024. Εντός του 2025 ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν επίσης συμβάσεις προς υπογραφή. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι σχεδόν ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων & ΣΔΙΤ, ενώ τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 18% του συνόλου.

