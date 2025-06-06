Συμφωνία με τον Όμιλο Σκλαβενίτη για την κατασκευή - αποπεράτωση κτιρίου συνολικής επιφάνειας 24.000 τετραγωνικών μέτρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μονάδας παραγωγής και διακίνησης έτοιμων φαγητών, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΒΑΞ αναλαμβάνει - πιστοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρίας σε σύνθετες κτιριακές υποδομές - την κατασκευή της μονάδας παραγωγής και διακίνησης έτοιμων φαγητών του Σκλαβενίτη στη θέση Πάτημα, στη Μαγούλα Αττικής, έργο προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία υπογράφηκε με την «Αύρα ΑΕ», θυγατρική του Ομίλου Σκλαβενίτη.

Το έργο περιλαμβάνει ισόγειο 16.000 τετραγωνικών μέτρων και πρώτο όροφο 8.000 τετραγωνικών μέτρων (χώροι παρασκευής - ψυγεία - γραφεία), ενώ η εργολαβία αναφέρεται και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 25.000 τετραγωνικών μέτρων.

Αρχικά θα κατασκευαστούν όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, όπως δίκτυα, οπτικές ίνες, αποχέτευση, και παράλληλα θα κατασκευαστεί υπόγεια δεξαμενή πόσιμου νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού όγκου 400 κυβικών μέτρων, καθώς και δύο δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί χώρος λεβητοστασίου επιφάνειας 200 τετραγωνικών μέτρων και μεταλλικό στέγαστρο στους χώρους στάθμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

