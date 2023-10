Β' γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών: Κάλπες αύριο σε έξι περιφέρειες και 84 δήμους

Your browser does not support the audio element.

Από το σύνολο των 13 περιφερειών την περασμένη Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, εξελέγη περιφερειάρχης στις 7, ενώ από τους 332 δήμους της χώρας εξελέγη δήμαρχος στους 248.